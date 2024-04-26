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Göksu Deltası'nın renkli günleri

Göksu Deltası'nın renkli günleri

Sputnik Türkiye

Mersin’de bulunan ve yaban hayatı açısından büyük önem taşıyan Göksu Deltası, bugünlerde en renkli dönemini yaşıyor. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T02:53+0300

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2024-04-26T02:53+0300

multimedya

fotoğraf

göksu deltası

mersin

yaban hayatı

yaban hayat

akdeniz

akdeniz

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Akdeniz üzerinden gelen göçmen kuşların ilk durağı olma özelliğine sahip bu alanda kuşların yanı sıra sürüngen ve memeli hayvanlar ile farklı endemik bitki türleri de gözlemlenebiliyor. Deltanın misafirleri arasında Dik Kuyruklu Ötleğen kuşu da bulunuyor.

göksu deltası

mersin

akdeniz

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