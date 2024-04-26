Göksu Deltası'nın renkli günleri

Akdeniz üzerinden gelen göçmen kuşların ilk durağı olma özelliğine sahip bu alanda kuşların yanı sıra sürüngen ve memeli hayvanlar ile farklı endemik bitki türleri de gözlemlenebiliyor. Deltanın misafirleri arasında Dik Kuyruklu Ötleğen kuşu da bulunuyor.
Mersin’de bulunan ve yaban hayatı açısından büyük önem taşıyan Göksu Deltası, bugünlerde en renkli dönemini yaşıyor.
Akdeniz üzerinden gelen göçmen kuşların ilk durağı olma özelliğine sahip bu alanda kuşların yanı sıra sürüngen ve memeli hayvanlar ile farklı endemik bitki türleri de gözlemlenebiliyor. Deltanın misafirleri arasında Dik Kuyruklu Ötleğen kuşu da bulunuyor.