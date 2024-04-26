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Göksu Deltası'nın renkli günleri
Göksu Deltası'nın renkli günleri
Sputnik Türkiye
Mersin’de bulunan ve yaban hayatı açısından büyük önem taşıyan Göksu Deltası, bugünlerde en renkli dönemini yaşıyor. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
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Akdeniz üzerinden gelen göçmen kuşların ilk durağı olma özelliğine sahip bu alanda kuşların yanı sıra sürüngen ve memeli hayvanlar ile farklı endemik bitki türleri de gözlemlenebiliyor. Deltanın misafirleri arasında Dik Kuyruklu Ötleğen kuşu da bulunuyor.
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фото, fotoğraf, göksu deltası, mersin, yaban hayatı, yaban hayat, akdeniz, akdeniz

Göksu Deltası'nın renkli günleri

02:53 26.04.2024
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Mersin’de bulunan ve yaban hayatı açısından büyük önem taşıyan Göksu Deltası, bugünlerde en renkli dönemini yaşıyor.
Akdeniz üzerinden gelen göçmen kuşların ilk durağı olma özelliğine sahip bu alanda kuşların yanı sıra sürüngen ve memeli hayvanlar ile farklı endemik bitki türleri de gözlemlenebiliyor. Deltanın misafirleri arasında Dik Kuyruklu Ötleğen kuşu da bulunuyor.
© AA / Alper TüydeşGöksu Deltası'nın renkli günleri
Göksu Deltası'nın renkli günleri - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Alper Tüydeş
Göksu Deltası'nın renkli günleri
© AA / Alper TüydeşGöksu Deltası'nın renkli günleri
Göksu Deltası'nın renkli günleri - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Alper Tüydeş
Göksu Deltası'nın renkli günleri
© AA / Alper TüydeşGöksu Deltası'nın renkli günleri
Göksu Deltası'nın renkli günleri - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Alper Tüydeş
Göksu Deltası'nın renkli günleri
© AA / Alper TüydeşGöksu Deltası'nın renkli günleri
Göksu Deltası'nın renkli günleri - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Alper Tüydeş
Göksu Deltası'nın renkli günleri
© AA / Alper TüydeşGöksu Deltası'nın renkli günleri
Göksu Deltası'nın renkli günleri - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Alper Tüydeş
Göksu Deltası'nın renkli günleri
© AA / Alper TüydeşGöksu Deltası'nın renkli günleri
Göksu Deltası'nın renkli günleri - Sputnik Türkiye
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© AA / Alper Tüydeş
Göksu Deltası'nın renkli günleri
© AA / Alper TüydeşGöksu Deltası'nın renkli günleri
Göksu Deltası'nın renkli günleri - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Alper Tüydeş
Göksu Deltası'nın renkli günleri
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