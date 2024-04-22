https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/rus-ordusu-donetskte-bir-yerlesimi-daha-kontrolu-altina-aldi-1083021402.html

Rus ordusu, Donetsk'te bir yerleşimi daha kontrolü altına aldı

Rus ordusu, Donetsk'te bir yerleşimi daha kontrolü altına aldı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlerin bir sonucu olarak Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novomihaylovka... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T13:27+0300

2024-04-22T13:27+0300

2024-04-22T14:16+0300

ukrayna krizi

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donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

donetsk halk cumhuriyeti

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya ordusu

rus ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatinde yaşanan gelişmelere ilişkin günlük basın bültenini yayınladı.Bakanlık, 'Yug' (Güney) askeri grubunun başarılı faaliyetler sonucunda DHC'nin Novomihaylovka köyünü tamamen özgürleştirip cephenin ilerisindeki taktik konumunu güçlendirdiğini vurguladı.Rus güçlerin 3 karşı saldırıyı püskürttüğünü bildiren bakanlık, Ukrayna ordusunun 410 asker kaybettiğini ve 1 'Anklav' elektronik harp istasyonu ile 1 mühimmat deposunun imha edildiğini kaydetti.Bakanlığın açıklamasına göre 'Zapad' (Batı) askeri grubu, daha avantajlı hatlara ulaşıp aşırı sağcı Azov Taburu'nun düzenlediği 4 karşı saldırıyı akamete uğrattı. Çatışmalar sonucunda Ukrayna ordusu, 25 askerin yanı sıra 2 arazi aracı ile 1 'Gvozdika' topçu sistemini kaybetti.'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, taktik konumunu iyileştirdi ve düşmanın 9 karşı saldırısını bastırdı. Ukrayna tarafı 365 asker, Almanya yapımı 1 'Marder' piyade aracı, 12 otomobil, 122 mm'lik D-30 obüsü ile 'Nota' ve 'Bukovel-D' tipi 3 elektronik harp istasyonunu yitirdi.'Vostok' (Doğu) askeri grubu, daha avantajlı hatlara ulaşıp 95 düşman askerini etkisiz hale getirdi. Ukrayna ordusu, İngiltere yapımı 155 mm'lik 1 FH-70 obüsünü de kaybetti.'Dinyeper' askeri grubu, düşmana yoğun bombardıman uygularken 45 Ukrayna askeri öldürüldü.Son 24 saatte Ukrayna ordusunun hava savunma güçlerinin mevzilendiği bölge, insansız deniz aracı depolama noktası ile 240 İHA'sı da imha edildi.Dün Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun ‘Güney’ grubuna bağlı birliklerin DHC'nin Bogdanovka yerleşim biriminin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/rus-ordusu-bogdanovka-koyunu-tamamen-kurtardi-1082990866.html

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