https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/turkiye-ve-yunanistan-arasindaki-pozitif-gundem-toplantisi-yarin-istanbulda--1083165690.html

Türkiye ve Yunanistan arasındaki 'Pozitif Gündem' toplantısı İstanbul’da

Türkiye ve Yunanistan arasındaki 'Pozitif Gündem' toplantısı İstanbul’da

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragkogiannis başkanlığındaki heyetler, iki ülke... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T23:17+0300

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dünya

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Pozitif Gündem diyaloğu çerçevesinde, Bakan Yardımcısı Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fragkogiannis başkanlığındaki heyetler cuma günü İstanbul'da, 2021'de başlayan Pozitif Gündem girişiminin 6'ncı toplantısını gerçekleştirecek.Toplantıda, ikili ticari, ekonomik, ulaştırma, eğitim, teknoloji, çevre, sağlık ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı’nda, 16 Ekim 2023'te Atina’da yapılan son toplantıdan bu yana kaydedilen ilerlemenin gözden geçirilmesi ve sürece dahil edilebilecek yeni işbirliği sahalarının istişare edilmesi, ayrıca sürecin geleceği hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/msb-turkiye-ile-yunanistan-arasinda-yeni-tur-guven-artirici-onlemler-toplantisi-gerceklestirildi-1083035469.html

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