https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/msb-turkiye-ile-yunanistan-arasinda-yeni-tur-guven-artirici-onlemler-toplantisi-gerceklestirildi-1083035469.html

Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı: 'Olumlu bir havada gerçekleşti'

Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı: 'Olumlu bir havada gerçekleşti'

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında yeni tur güven artırıcı önlemler toplantısı gerçekleştirildiğini açıkladı. Buna göre 2024... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T19:33+0300

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında gerçekleşen güven artırıcı önlemler toplantısında 2024 yılı boyunca mutabık kalınan güven artırıcı önlemler değerlendirildi ve 2025 yılı uygulama planı ele alındığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında yeni tur Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı gerçekleştirildi.Büyükelçiler ve üst düzey askeri yetkililerin yer aldığı toplantıda taraflar, 2024 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan güven artırıcı önlemleri yeniden değerlendirerek, 2025 yılı uygulama planını ele aldı."Toplantı olumlu bir havada gerçekleştirilmiştir" ifadesi kullanılan açıklamada, bir sonraki toplantıya Türk tarafının ev sahipliği yapacağı bildirildi.

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