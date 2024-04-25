https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/thy-bazi-seferlerini-iptal-etti-ucuslarla-ilgili-guncel-durumu-internet-sitesinden-kontrol-edin-1083133991.html

THY bazı seferlerini iptal etti: 'Uçuşlarla ilgili güncel durumu internet sitesinden kontrol edin'

THY bazı seferlerini iptal etti: 'Uçuşlarla ilgili güncel durumu internet sitesinden kontrol edin'

Sputnik Türkiye

Türk Hava Yolları (THY), Fransa’nın Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerine yarın icra edilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T09:39+0300

2024-04-25T09:39+0300

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türkiye

thy

transfer

uçak

fransa

sefer

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THY, Fransa’nın Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerine bugün icra edilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.Edinilen bilgiye göre, bu ülkedeki yer hizmetleri ve güvenlik personelinin yapacağı grev nedeniyle bazı seferler karşılıklı iptal edilirken, THY yetkilileri vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/ilber-ortayli-ucakta-rahatsizlandi-sefer-gecikmeli-gerceklesti-1083081266.html

türkiye

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