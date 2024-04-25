https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/thy-bazi-seferlerini-iptal-etti-ucuslarla-ilgili-guncel-durumu-internet-sitesinden-kontrol-edin-1083133991.html
THY bazı seferlerini iptal etti: 'Uçuşlarla ilgili güncel durumu internet sitesinden kontrol edin'
THY bazı seferlerini iptal etti: 'Uçuşlarla ilgili güncel durumu internet sitesinden kontrol edin'
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları (THY), Fransa’nın Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerine yarın icra edilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T09:39+0300
2024-04-25T09:39+0300
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THY, Fransa’nın Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerine bugün icra edilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.Edinilen bilgiye göre, bu ülkedeki yer hizmetleri ve güvenlik personelinin yapacağı grev nedeniyle bazı seferler karşılıklı iptal edilirken, THY yetkilileri vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/ilber-ortayli-ucakta-rahatsizlandi-sefer-gecikmeli-gerceklesti-1083081266.html
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thy, transfer, uçak, fransa, sefer
THY bazı seferlerini iptal etti: 'Uçuşlarla ilgili güncel durumu internet sitesinden kontrol edin'
Türk Hava Yolları (THY), Fransa’nın Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerine yarın icra edilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.
THY, Fransa’nın Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerine bugün icra edilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.
Edinilen bilgiye göre, bu ülkedeki yer hizmetleri ve güvenlik personelinin yapacağı grev nedeniyle bazı seferler karşılıklı iptal edilirken, THY yetkilileri vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulundu.