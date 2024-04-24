https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/ilber-ortayli-ucakta-rahatsizlandi-sefer-gecikmeli-gerceklesti-1083081266.html

İlber Ortaylı uçakta rahatsızlandı: Sefer gecikmeli gerçekleşti

İlber Ortaylı uçakta rahatsızlandı: Sefer gecikmeli gerçekleşti

Sputnik Türkiye

Türk tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, Türk Hava Yolları'nın (THY) İzmir-İstanbul uçuşunda rahatsızlandı. Ortaylı'nın kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

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türk hava yolları (thy)

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Türk Hava Yolları'nın (THY) İzmir -İstanbul seferini icra eden TK2337 sefer sayılı TC-LJF kuyruk tescilli Boeing tipi yolcu uçağı, kalkış için yapılan kontrollerin tamamlanmasının ardından 21.45 sıralarında kapıdan ayrıldı. Uçaktaki yolcular arasında yer alan tarihçi ve yazar İlber Ortaylı kalkıştan hemen önce rahatsızlandı. Durum üzerine kabin ekibi harekete geçti ve pilot kalkışı iptal edip kapıya dönme kararı aldı. Rahatsızlanan İlber Ortaylı'ya doktor tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ciddi bir bulguya rastlanmazken Ortaylı'nın tansiyon problemi nedeniyle rahatsızlandığı aktarıldı. Yapılan son kontrollerde ise Ortaylı'nın uçuşa engel bir durumunun olmadığının anlaşılması üzerine uçağın kaptan pilotu kalkışı gerçekleştirdi. THY'nin İzmir-İstanbul seferi gecikmeli gerçekleşti. Son olarak İlber Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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