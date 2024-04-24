https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/ilber-ortayli-ucakta-rahatsizlandi-sefer-gecikmeli-gerceklesti-1083081266.html
İlber Ortaylı uçakta rahatsızlandı: Sefer gecikmeli gerçekleşti
İlber Ortaylı uçakta rahatsızlandı: Sefer gecikmeli gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Türk tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, Türk Hava Yolları'nın (THY) İzmir-İstanbul uçuşunda rahatsızlandı. Ortaylı'nın kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T01:51+0300
2024-04-24T01:51+0300
2024-04-24T01:51+0300
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ilber ortaylı
thy
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türk hava yolları (thy)
pilot
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Türk Hava Yolları'nın (THY) İzmir -İstanbul seferini icra eden TK2337 sefer sayılı TC-LJF kuyruk tescilli Boeing tipi yolcu uçağı, kalkış için yapılan kontrollerin tamamlanmasının ardından 21.45 sıralarında kapıdan ayrıldı. Uçaktaki yolcular arasında yer alan tarihçi ve yazar İlber Ortaylı kalkıştan hemen önce rahatsızlandı. Durum üzerine kabin ekibi harekete geçti ve pilot kalkışı iptal edip kapıya dönme kararı aldı. Rahatsızlanan İlber Ortaylı'ya doktor tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ciddi bir bulguya rastlanmazken Ortaylı'nın tansiyon problemi nedeniyle rahatsızlandığı aktarıldı. Yapılan son kontrollerde ise Ortaylı'nın uçuşa engel bir durumunun olmadığının anlaşılması üzerine uçağın kaptan pilotu kalkışı gerçekleştirdi. THY'nin İzmir-İstanbul seferi gecikmeli gerçekleşti. Son olarak İlber Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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ilber ortaylı, thy, thy, türk hava yolları (thy), pilot
ilber ortaylı, thy, thy, türk hava yolları (thy), pilot
İlber Ortaylı uçakta rahatsızlandı: Sefer gecikmeli gerçekleşti
Türk tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, Türk Hava Yolları'nın (THY) İzmir-İstanbul uçuşunda rahatsızlandı. Ortaylı'nın kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sefer gecikmeli gerçekleşti.
Türk Hava Yolları'nın (THY) İzmir -İstanbul seferini icra eden TK2337 sefer sayılı TC-LJF kuyruk tescilli Boeing tipi yolcu uçağı, kalkış için yapılan kontrollerin tamamlanmasının ardından 21.45 sıralarında kapıdan ayrıldı.
Uçaktaki yolcular arasında yer alan tarihçi ve yazar İlber Ortaylı kalkıştan hemen önce rahatsızlandı. Durum üzerine kabin ekibi harekete geçti ve pilot kalkışı iptal edip kapıya dönme kararı aldı.
Rahatsızlanan İlber Ortaylı'ya doktor tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ciddi bir bulguya rastlanmazken Ortaylı'nın tansiyon problemi nedeniyle rahatsızlandığı aktarıldı.
Yapılan son kontrollerde ise Ortaylı'nın uçuşa engel bir durumunun olmadığının anlaşılması üzerine uçağın kaptan pilotu kalkışı gerçekleştirdi.
THY'nin İzmir-İstanbul seferi gecikmeli gerçekleşti. Son olarak İlber Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.