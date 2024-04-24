https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/besiktasta-semih-kilicsoy-gelismesi-fenerbahce-derbisinde-oynayacak-mi-1083108814.html
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gelişmesi: Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gelişmesi: Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi sakatlığı bulunan Semih Kılıçsoy'un derbide oynayıp oynamayacağı mereak ediliyordu. Genç yıldızın sarı-lacivertliler... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T17:26+0300
2024-04-24T17:26+0300
2024-04-24T17:26+0300
spor
beşiktaş
fenerbahçe
derbi
semih kılıçsoy
sakatlık
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Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.Derbi mücadelesi öncesi siyah-beyazlı taraftarlar Samsunspor mücadelesinin ardından sakatlanan Semih Kılıçsoy'un derbide oynayıp oynamayacağını merak ediyordu.Son olarak dün akşam kupada Ankaragücü'ne konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Serdar Topraktepe, Semih Kılıçsoy'u Fenerbahçe derbisine saklamak için kadroya dahil etmediklerini açıklamıştı.Fenerbahçe maçında oynayacak mı?TRT Spor'un haberine göre, Semih Kılıçsoy'un Fenerbahçe derbisinde forma giyeceği öne sürüldü.Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 resmi maçta forma giydi. Bu mücadelelerde 11 gol atıp 2 asitlik performans sergiledi.Öte yandan sağ bekte forma giyen Onur Bulut'un da Fenerbahçe maçında formasına kavuşması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/galatasarayin-super-kupayi-kaldiracagi-mac-belli-oldu-fenerbahce-macinda-kupa-alacak-1082600759.html
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beşiktaş, fenerbahçe, derbi, semih kılıçsoy, sakatlık
beşiktaş, fenerbahçe, derbi, semih kılıçsoy, sakatlık
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gelişmesi: Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi sakatlığı bulunan Semih Kılıçsoy'un derbide oynayıp oynamayacağı mereak ediliyordu. Genç yıldızın sarı-lacivertliler karşısında görev almasının beklendiği öne sürüldü.
Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Derbi mücadelesi öncesi siyah-beyazlı taraftarlar Samsunspor mücadelesinin ardından sakatlanan Semih Kılıçsoy'un derbide oynayıp oynamayacağını merak ediyordu.
Son olarak dün akşam kupada Ankaragücü'ne konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Serdar Topraktepe, Semih Kılıçsoy'u Fenerbahçe derbisine saklamak için kadroya dahil etmediklerini açıklamıştı.
Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
TRT Spor'un haberine göre, Semih Kılıçsoy'un Fenerbahçe derbisinde forma giyeceği öne sürüldü.
Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 resmi maçta forma giydi. Bu mücadelelerde 11 gol atıp 2 asitlik performans sergiledi.
Öte yandan sağ bekte forma giyen Onur Bulut'un da Fenerbahçe maçında formasına kavuşması bekleniyor.