https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/teleferik-kazasinda-hayatini-kaybeden-memis-gumusun-son-goruntusu-ortaya-cikti-1083124095.html

Teleferik kazasında hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün son görüntüsü ortaya çıktı

Teleferik kazasında hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün son görüntüsü ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Antalya'da yaşanan teleferik kazasında hayatını kaybeden Memiş Gümüş ve ailesinin kabine biniş anları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kazada hayatını... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T01:31+0300

2024-04-25T01:31+0300

2024-04-25T01:41+0300

teleferik

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kamera görüntüleri

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Antalya’da yaşanan, bir kişinin ölümü ile 17 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Tünektepe Teleferik kazasına dair güvenlik kamerası görüntüleri, olayın ayrıntılarını ortaya çıkardı. Kazada, güvenlik kamerası görüntüleri son anda yapılan uyarıları ve kazanın detaylarını gözler önüne serdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kazadan önceki beş dakika içinde, yolcuların üst istasyonda teleferik görevlilerini teknik bir sorun olduğuna dair uyardıkları görülüyor. İlk uyarıdan sonra teleferik, 25 saniye süreyle durduruluyor; ancak daha sonra tekrar çalıştırılıyor. Bu sırada, Avukat Memiş Gümüş ve ailesinin de içinde bulunduğu kabin, harekete geçtikten 50 saniye sonra, halat geçemediği için direğe takılarak kaza meydana geliyor.İhmal, kazaya sebep olan ana etkenlerden biri olarak değerlendiriliyorKazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, yolcuların ve operatörün etkileşimleri gözlemleniyor. Operatör Serkan Yellice, yolcuların uyarısı üzerine teleferiği kısa bir süre durdurmasına rağmen, yeterli kontrolleri yapmadan sistemi tekrar çalıştırıyor. Bu durum, kazanın yaşanmasına sebep olan ana etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.Kaza sonrası ikinci rapor hazırlanıyorTeleferik kazasının ardından olay yeri savcısının ikinci kez inceleme yaptığını açıklayan Av. Figen Çalıkuşu, hazırlanan yeni rapor sonrasında, ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün avukatlarının, tekrar tutuklanma kararına itiraz edeceklerini söyledi. Çalıkuşu, "Bu rapor üzerine itiraz tekrar yapılacak. Savcı ikinci kez inceleme yaptı. İlk ön rapor vardı, tekrar bilirkişilerle olay yerine gidildi. Çok detaylı, uzun zamana yayılan bir inceleme yapıldı. Yeni bir rapor çıkacak, cinayet bürosunun döktüğü görüntüler de yeniden incelenecek. Mesut Kocagöz'ün çıkması gerekiyor. Kepez halkı Mesut beyi belediye başkanı olarak seçti, burada menfaatleri dengelemek lazım. Kamuoyunun menfaati aynı zamanda belediye başkanından hizmet almaktır. Kusuru olmadığı açık. Böyle bir dosya varken, Serkan Yellice'nin dosyayı kararttığı ortadayken, neden bu dosyanın üstüne gidilmiyor?" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/telerefik-kazasinin-bilirkisi-raporu-ortaya-cikti-vidalar-gevsek-makara-eskiydi-1083101432.html

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