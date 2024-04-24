https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/telerefik-kazasinin-bilirkisi-raporu-ortaya-cikti-vidalar-gevsek-makara-eskiydi-1083101432.html

Telerefik kazasının bilirkişi raporu ortaya çıktı: Vidalar gevşek, makara eskiydi

Telerefik kazasının bilirkişi raporu ortaya çıktı: Vidalar gevşek, makara eskiydi

Sputnik Türkiye

Antalya'da bayram tatilinde yaşanan teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi raporu ihmaller zincirini ortaya koydu. Kabinleri taşıyan makaralar değiştirilmemiş... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T13:16+0300

2024-04-24T13:16+0300

2024-04-24T13:23+0300

türkiye

teleferik

antalya

kaza

kaza sebebi

bilirkişi

bilirkişi raporu

bilirkişilik

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Antalya'da 12 Nisan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. Makaralar değişmemişTRT Haber'in aktardığı habere göre teleferik kabininin halatlar üzerinde ilerlemesini sağlayan makaraların değişmesi gerekiyordu.Devrilen direğin birleşim yerindeki vidaların da kontrol edilmesi gerekiyordu. Ancak bu kontrole dair herhangi bir rapor bulunamadı.Yıpranan teleferik makaraları ve vidalar bilirkişi raporundaKaza sonrasında bilirkişi olay yerini inceledi. Kaza sırasında teleferik kabini halat üzerinde giderken yıpranan makara kırıldı. Bu sırada halat sıyırdı. Sıkışan kabin aniden durunca sallanmaya başladı ve direğe çarptı.Çarpma sırasında kabinin altı parçalandı. Çarpmanın şiddeti sadece kabine değil, direğe de zarar verdi. Birleşim yerlerindeki vidalar koptu ve direk devrildi.Bilirkişi heyeti, raporunda bu detay üzerinde durdu.Direk civatalarının kontrolünün yapıldığına, vidaların aşınmaya uğrayıp uğramadığına dair talimat formlarının bulunmadığının altı çizildi.'Bakım tam yapılmadı, yıpranan parçalar değiştirilmedi'Tutuklu şüpheli, teleferik operatörü Serkan Yellice ilk ifadesinde direk makara lastikleri, rulmanlar ve burçların değişiminin yapılmadığını itiraf etti. Teleferiğin bu şartlarda çalışmasına ise teleferik işletmesinden sorumlu şirketin başkan yardımcısı Ahmet Buğra Samsunlu'nun bizzat onay verdiğini öne sürdü. Bu süreçte yerel seçim ve ardından da bayram tatili girdiği için bakımların yapılamadığını iddia etti.Güvenlik kamerasının görüntüleri ortaya çıktıAntalya’da yaşanan, bir kişinin ölümü ile 17 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Tünektepe Teleferik kazasına dair güvenlik kamerası görüntüleri, olayın ayrıntılarını ortaya çıkardı.Yolcular uyarmışGörüntülerde, kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş ile yaralı olarak kurtulan ailesinin kabine bindiği anlar da kayıt altına alınırken yolcuların uyarıları ve kazadan sadece saniyeler önce yapılan müdahaleler dikkat çekiyor. İlk uyarıdan sonra teleferik, 25 saniye süreyle durduruluyor; ancak daha sonra tekrar çalıştırılıyor.Bu sırada, Avukat Memiş Gümüş ve ailesinin de içinde bulunduğu kabin, harekete geçtikten 50 saniye sonra, halat geçemediği için direğe takılarak kaza meydana geliyor. Kontrol etmeden yeniden çalıştırıyorKazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, yolcuların ve operatörün etkileşimleri net bir şekilde gözlemleniyor. Operatör Serkan Yellice, yolcuların uyarısı üzerine teleferiği kısa bir süre durdurmasına rağmen, yeterli kontrolleri yapmadan sistemi tekrar çalıştırıyor. Bu durum, kazanın yaşanmasına sebep olan ana etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor. Kaza sonrası ikinci rapor hazırlanıyor Teleferik kazasının ardından olay yersi savcısının ikinci kez inceleme yaptığını açıklayan Av. Figen Çalıkuşu, hazırlanan yeni rapor sonrasında, ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün avukatlarının, tekrar tutuklanma kararına itiraz edeceklerini söyledi. Çalıkuşu, "Bu rapor üzerine itiraz tekrar yapılacak. Savcı ikinci kez inceleme yaptı. İlk ön rapor vardı, tekrar bilirkişilerle olay yerine gidildi. Çok detaylı, uzun zamana yayılan bir inceleme yapıldı. Yeni bir rapor çıkacak, cinayet bürosunun döktüğü görüntüler de yeniden incelenecek. Mesut Kocagöz'ün çıkması gerekiyor. Kepez halkı Mesut beyi belediye başkanı olarak seçti, burada menfaatleri dengelemek lazım. Kamuoyunun menfaati aynı zamanda belediye başkanından hizmet almaktır. Kusuru olmadığı açık. Böyle bir dosya varken, Serkan Yellice'nin dosyayı kararttığı ortadayken, neden bu dosyanın üstüne gidilmiyor?" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/kepez-belediye-baskani-kocagozun-teleferik-kazasina-iliskin-tutukluguna-itirazi-reddedildi-1082925804.html

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teleferik, antalya, kaza, kaza sebebi, bilirkişi, bilirkişi raporu, bilirkişilik