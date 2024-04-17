https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/sirnakin-altindaglari-bolgesi-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1082853848.html

Şırnak'ın Altındağları bölgesi 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak'ın Altındağları bölgesi 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Sputnik Türkiye

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Altındağları bölgesi 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T09:52+0300

2024-04-17T09:52+0300

2024-04-17T09:52+0300

türkiye

şırnak

şırnak valiliği

beytüşşebap

özel güvenlik bölgesi

kamu güvenliği

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Valilikten yapılan açıklamada milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden Altındağları bölgesinin, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, bölgedeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 17 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında 15 gün özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı aktarılan açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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şırnak, şırnak valiliği, beytüşşebap, özel güvenlik bölgesi, kamu güvenliği