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Serdar Ortaç: O paranın biteceğine inanamazdım, demek ki oluyor
Serdar Ortaç: O paranın biteceğine inanamazdım, demek ki oluyor
Sputnik Türkiye
Serdar Ortaç katıldığı bir televizyon programında bir zamanlar çok para kazanmasına rağmen şu an içinde bulunduğu ekonomik zorluğu anlattı ve "Yani ben o... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
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Serdar Ortaç, Alişan'ın TRT 1'deki programı Hayata Gülümse'ye katıldı.Şarkıcı Alişan'ın “Hiç plan yapmadın mı gelecekle ilgili?” sorusuna ünlü şarkıcı Serdar Ortaç “Sıfır, Sıfır. Yani ben o paranın biteceğine inanamazdım. Demek ki oluyor diye yanıt verdi.
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serdar ortaç, alişan, kumar, para, şarkıcı

Serdar Ortaç: O paranın biteceğine inanamazdım, demek ki oluyor

10:40 25.04.2024 (güncellendi: 10:45 25.04.2024)
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Serdar Ortaç - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© DHA
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Serdar Ortaç katıldığı bir televizyon programında bir zamanlar çok para kazanmasına rağmen şu an içinde bulunduğu ekonomik zorluğu anlattı ve "Yani ben o paranın biteceğine inanamazdım” dedi.
Serdar Ortaç, Alişan'ın TRT 1'deki programı Hayata Gülümse'ye katıldı.
Şarkıcı Alişan'ın “Hiç plan yapmadın mı gelecekle ilgili?” sorusuna ünlü şarkıcı Serdar Ortaç “Sıfır, Sıfır. Yani ben o paranın biteceğine inanamazdım. Demek ki oluyor diye yanıt verdi.
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