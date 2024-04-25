https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/serdar-ortac-ben-o-paranin-bitecegine-inanamazdim-1083135307.html

Serdar Ortaç: O paranın biteceğine inanamazdım, demek ki oluyor

Serdar Ortaç: O paranın biteceğine inanamazdım, demek ki oluyor

Sputnik Türkiye

Serdar Ortaç katıldığı bir televizyon programında bir zamanlar çok para kazanmasına rağmen şu an içinde bulunduğu ekonomik zorluğu anlattı ve "Yani ben o... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T10:40+0300

2024-04-25T10:40+0300

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yaşam

serdar ortaç

alişan

kumar

para

şarkıcı

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Serdar Ortaç, Alişan'ın TRT 1'deki programı Hayata Gülümse'ye katıldı.Şarkıcı Alişan'ın “Hiç plan yapmadın mı gelecekle ilgili?” sorusuna ünlü şarkıcı Serdar Ortaç “Sıfır, Sıfır. Yani ben o paranın biteceğine inanamazdım. Demek ki oluyor diye yanıt verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/demet-akalindan-kiracisina-5-bin-lira-tepkisi-o-evi-almak-icin-gece-gunduz-calistim-1083135109.html

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serdar ortaç, alişan, kumar, para, şarkıcı