https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/demet-akalindan-kiracisina-5-bin-lira-tepkisi-o-evi-almak-icin-gece-gunduz-calistim-1083135109.html

Demet Akalın'dan kiracısına 5 bin lira tepkisi: 'O evi almak için gece gündüz çalıştım'

Demet Akalın'dan kiracısına 5 bin lira tepkisi: 'O evi almak için gece gündüz çalıştım'

Sputnik Türkiye

Demet Akalın, kiracısıyla yaşadığı sıkıntıyı canlı yayında anlattı ve "Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T10:06+0300

2024-04-25T10:06+0300

2024-04-25T10:06+0300

yaşam

demet akalın

kiracı

ev sahibi

kiralık

satılık

kira

ekonomi

enflasyon

mayıs ayı enflasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/03/1077020017_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_70d9042dcc88bb8f955bfffc95770d41.jpg

Demet Akalın, kiracısı ile sıkıntı yaşadığını açıkladı.Bir süredir TV8 ekranlarında Jess Molho ile "Gel Konuşalım" programında moderatörlük yapan ünlü isim, canlı yayında kiracısıyla polemiğini anlattı.'5 bin lira kira ödüyor'Mankenlik yaptığı yıllarda aldığı bir evde oturan kiracısından aylık 5 bin TL kira aldığını ifade eden Akalın, "Bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" ifadelerini kullandı.'Günde 12 saat çalışarak aldım'"Sen kimsin ki? Ev benim! Ve adam bunu söyleyebiliyor. Acayip sinirliyim" diyen ünlü isim, sözlerine "Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat... Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. Onu krediyle ödedim. Sen gidip 'Programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin. Ben de 'Dava aç' dedim avukata. Sinir oldum" diye devam etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231004/kiraci-evimi-bosalt-dedigi-icin-ev-sahibini-kursunladi-1076010832.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

demet akalın, kiracı, ev sahibi , kiralık, satılık, kira, ekonomi, enflasyon, mayıs ayı enflasyon