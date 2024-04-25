https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/demet-akalindan-kiracisina-5-bin-lira-tepkisi-o-evi-almak-icin-gece-gunduz-calistim-1083135109.html
Demet Akalın'dan kiracısına 5 bin lira tepkisi: 'O evi almak için gece gündüz çalıştım'
Demet Akalın'dan kiracısına 5 bin lira tepkisi: 'O evi almak için gece gündüz çalıştım'
Sputnik Türkiye
Demet Akalın, kiracısıyla yaşadığı sıkıntıyı canlı yayında anlattı ve "Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T10:06+0300
2024-04-25T10:06+0300
2024-04-25T10:06+0300
yaşam
demet akalın
kiracı
ev sahibi
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kira
ekonomi
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Demet Akalın, kiracısı ile sıkıntı yaşadığını açıkladı.Bir süredir TV8 ekranlarında Jess Molho ile "Gel Konuşalım" programında moderatörlük yapan ünlü isim, canlı yayında kiracısıyla polemiğini anlattı.'5 bin lira kira ödüyor'Mankenlik yaptığı yıllarda aldığı bir evde oturan kiracısından aylık 5 bin TL kira aldığını ifade eden Akalın, "Bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" ifadelerini kullandı.'Günde 12 saat çalışarak aldım'"Sen kimsin ki? Ev benim! Ve adam bunu söyleyebiliyor. Acayip sinirliyim" diyen ünlü isim, sözlerine "Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat... Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. Onu krediyle ödedim. Sen gidip 'Programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin. Ben de 'Dava aç' dedim avukata. Sinir oldum" diye devam etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231004/kiraci-evimi-bosalt-dedigi-icin-ev-sahibini-kursunladi-1076010832.html
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demet akalın, kiracı, ev sahibi , kiralık, satılık, kira, ekonomi, enflasyon, mayıs ayı enflasyon
demet akalın, kiracı, ev sahibi , kiralık, satılık, kira, ekonomi, enflasyon, mayıs ayı enflasyon
Demet Akalın'dan kiracısına 5 bin lira tepkisi: 'O evi almak için gece gündüz çalıştım'
Demet Akalın, kiracısıyla yaşadığı sıkıntıyı canlı yayında anlattı ve "Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat" dedi.
Demet Akalın, kiracısı ile sıkıntı yaşadığını açıkladı.
Bir süredir TV8 ekranlarında Jess Molho ile "Gel Konuşalım" programında moderatörlük yapan ünlü isim, canlı yayında kiracısıyla polemiğini anlattı.
Mankenlik yaptığı yıllarda aldığı bir evde oturan kiracısından aylık 5 bin TL kira aldığını ifade eden Akalın, "Bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" ifadelerini kullandı.
'Günde 12 saat çalışarak aldım'
"Sen kimsin ki? Ev benim! Ve adam bunu söyleyebiliyor. Acayip sinirliyim" diyen ünlü isim, sözlerine "Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat... Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. Onu krediyle ödedim. Sen gidip 'Programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin. Ben de 'Dava aç' dedim avukata. Sinir oldum" diye devam etti.