https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/safiye-soymanin-hayat-arkadasi-faik-ozturk-felc-gecirdi-1083136430.html
Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk felç geçirdi
Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk felç geçirdi
Sputnik Türkiye
Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı, şarkıcı ve iş insanı Faik Öztürk'ten üzen haber geldi. Faik Öztürk’ün beyin kanaması geçirdiği ve... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T11:23+0300
2024-04-25T11:23+0300
2024-04-25T11:23+0300
safiye soyman
faik öztürk
yaşam
felç
inme
şarkıcı
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Safiye Soyman ile 2000 yılından beri birlikte olan ve eğlenceli kimliğiyle bilinen Faik Öztürk yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. 61 yaşındaki ünlü ismin beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre, Safiye Soyman ve Faik Öztürk, ünlü bir markanın yeni ürününün tanıtımı için düzenlenen davete katıldı.2018 yılında kalp krizi geçiren ve beş tıkalı damarına operasyon yapılan Faik Öztürk, 20 gün önce Bodrum'da beyin kanaması geçirdiğini ve bu nedenle de vücudunun sol tarafında felç meydana geldiğini dile getirdi.Faik Öztürk Ankara’da fizik tedavi gördüğünü ve artık eski sağlığına kavuşmaya başladığını ifade etti.
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safiye soyman, faik öztürk, felç, inme, şarkıcı
safiye soyman, faik öztürk, felç, inme, şarkıcı
Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk felç geçirdi
Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı, şarkıcı ve iş insanı Faik Öztürk'ten üzen haber geldi. Faik Öztürk’ün beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun sol tarafının felç olduğu ortaya çıktı.
Safiye Soyman ile 2000 yılından beri birlikte olan ve eğlenceli kimliğiyle bilinen Faik Öztürk yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. 61 yaşındaki ünlü ismin beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre, Safiye Soyman ve Faik Öztürk, ünlü bir markanın yeni ürününün tanıtımı için düzenlenen davete katıldı.
2018 yılında kalp krizi geçiren ve beş tıkalı damarına operasyon yapılan Faik Öztürk, 20 gün önce Bodrum'da beyin kanaması geçirdiğini ve bu nedenle de vücudunun sol tarafında felç meydana geldiğini dile getirdi.
Faik Öztürk Ankara’da fizik tedavi gördüğünü ve artık eski sağlığına kavuşmaya başladığını ifade etti.