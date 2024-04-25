https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/rus-disisleri-abd-kieve-afganistanla-ayni-sekilde-yardim-ediyor-sonuc-tahmin-edilebilir-1083160520.html

Rus Dışişleri: ABD Kiev’e Afganistan’la aynı şekilde yardım ediyor, sonuç tahmin edilebilir

Rus Dışişleri: ABD Kiev’e Afganistan’la aynı şekilde yardım ediyor, sonuç tahmin edilebilir

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Washington’un Kiev’e Afganistan’la aynı şekilde yardım ettiğini, bu yardımın Ukrayna halkı için Afganlara göre daha... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T19:43+0300

2024-04-25T19:43+0300

2024-04-25T19:43+0300

ukrayna krizi

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rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

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afganistan

joe biden

abd

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında Kiev'in Washington’dan en az Afganistan kadar destek aldığını ve ‘Kiev rejimine yönelik kampanyanın’ sonucunu tahmin etmenin zor olmadığını, ancak bu yardımın Ukrayna halkı için Afganlara göre daha dramatik sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.Brown Üniversitesi’nin araştırmasına göre Afganistan’daki maceranın ABD’ye 2.3 trilyon dolara, yani günde yaklaşık 300 milyon dolara mal olduğuna dikkat çeken Zaharova, “Washington’un katliam için ayırdığı fonlar açısından Ukrayna’daki durum ilkesel olarak Afganistan’dan pek farklı değil. Afganistan’daki bu kampanyanın nasıl sonuçlandığını ise herkes iyi biliyor” diye konuştu.‘Ukrayna destanının’ da benzer bir senaryoya göre ilerlediğini vurgulayan Zaharova, “Ancak bence bir halk olarak Ukrayna vatandaşlarının kaderi açısından durum çok daha dramatik. Kiev rejimine yönelik kampanyanın sonucunu tahmin etmek zor değil” ifadelerini kullandı.Ukrayna’ya 61 milyar dolarlık ‘yardım’ paketiABD Başkanı Joe Biden Çarşamba günü içinde Ukrayna’ya 61, İsrail’e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da yer aldığı toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketini imzalamış, Kongre’nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen paketi hemen imzalayarak Ukrayna’ya derhal yardımları göndermeye başlayacaklarını belirtmişti.ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) aynı gün yapılan açıklamada ise ilk askeri yardım paketinin 1 milyar dolar tutarında olacağı ve hava savunma sistemleri, HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri için mühimmat, misket bombaları da dahil olmak üzere top mermileri içereceği, Kiev’e ayrıca Bradley piyade savaş araçları, hassas güdümlü uçak mühimmatı ve havalimanı ekipmanları gönderileceği ifade edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/kremlin-abdnin-ukraynaya-yardimi-sahadaki-durumu-degistirmez-1083021215.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, afganistan, joe biden, abd