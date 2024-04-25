https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/roportajda-dunya-rekoru-geldi-55-saatle-dunya-rekoru-kirildi-1083153575.html

Röportajda dünya rekoru geldi: 55 saatle Guinness'e girdi

Röportajda dünya rekoru geldi: 55 saatle Guinness'e girdi

Sputnik Türkiye

Nijerya'da Clara Chizoba Kronborg adlı kadın, 55 saat 24 saniye boyunca röportaj yaparak Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı. 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T15:29+0300

2024-04-25T15:29+0300

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dünya

nijerya

guiness rekorlar kitabı

rekor

röportaj

youtube

afrika

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Guinness Dünya Rekorları'ndan yapılan açıklamaya göre Kronborg, YouTube hesabından 55 saat 24 saniye süren bir röportaj yaptı.Kronborg, bu performansıyla dünyanın 'en uzun röportaj' yapan kişisi rekorunun sahibi oldu.YouTube'da bir talk show programı düzenleyen Kronborg, aralarında politikacılar, iş insanları, içerik üreticileri, aktörler, emlakçılar ve daha birçok meslek dalından kişilerin olduğu farklı ülkelerden 90 kişiyle röportaj yaptı.Röportajlarda, her konuğun kendi alanında nasıl başarıya ulaştığına dair konular ele alındı.Kronborg, ABD'li Rob Oliver'in 2022'de 37 saat 44 dakika röportaj yaparak kırdığı Guinness Dünya Rekoru'nu geride bıraktı.

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nijerya, guiness rekorlar kitabı, rekor, röportaj, youtube, afrika