https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/roportajda-dunya-rekoru-geldi-55-saatle-dunya-rekoru-kirildi-1083153575.html
Röportajda dünya rekoru geldi: 55 saatle Guinness'e girdi
Röportajda dünya rekoru geldi: 55 saatle Guinness'e girdi
Sputnik Türkiye
Nijerya'da Clara Chizoba Kronborg adlı kadın, 55 saat 24 saniye boyunca röportaj yaparak Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T15:29+0300
2024-04-25T15:29+0300
2024-04-25T15:31+0300
dünya
nijerya
guiness rekorlar kitabı
rekor
röportaj
youtube
afrika
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Guinness Dünya Rekorları'ndan yapılan açıklamaya göre Kronborg, YouTube hesabından 55 saat 24 saniye süren bir röportaj yaptı.Kronborg, bu performansıyla dünyanın 'en uzun röportaj' yapan kişisi rekorunun sahibi oldu.YouTube'da bir talk show programı düzenleyen Kronborg, aralarında politikacılar, iş insanları, içerik üreticileri, aktörler, emlakçılar ve daha birçok meslek dalından kişilerin olduğu farklı ülkelerden 90 kişiyle röportaj yaptı.Röportajlarda, her konuğun kendi alanında nasıl başarıya ulaştığına dair konular ele alındı.Kronborg, ABD'li Rob Oliver'in 2022'de 37 saat 44 dakika röportaj yaparak kırdığı Guinness Dünya Rekoru'nu geride bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/nijeryadaki-firtina-cezaevi-yikti-firardaki-mahkumlar-araniyor-1083149172.html
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nijerya, guiness rekorlar kitabı, rekor, röportaj, youtube, afrika
nijerya, guiness rekorlar kitabı, rekor, röportaj, youtube, afrika
Röportajda dünya rekoru geldi: 55 saatle Guinness'e girdi
15:29 25.04.2024 (güncellendi: 15:31 25.04.2024)
Nijerya'da Clara Chizoba Kronborg adlı kadın, 55 saat 24 saniye boyunca röportaj yaparak Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.
Guinness Dünya Rekorları'ndan yapılan açıklamaya göre Kronborg, YouTube hesabından 55 saat 24 saniye süren bir röportaj yaptı.
Kronborg, bu performansıyla dünyanın 'en uzun röportaj' yapan kişisi rekorunun sahibi oldu.
YouTube'da bir talk show programı düzenleyen Kronborg, aralarında politikacılar, iş insanları, içerik üreticileri, aktörler, emlakçılar ve daha birçok meslek dalından kişilerin olduğu farklı ülkelerden 90 kişiyle röportaj yaptı.
Röportajlarda, her konuğun kendi alanında nasıl başarıya ulaştığına dair konular ele alındı.
Kronborg, ABD'li Rob Oliver'in 2022'de 37 saat 44 dakika röportaj yaparak kırdığı Guinness Dünya Rekoru'nu geride bıraktı.