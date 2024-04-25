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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/nijeryadaki-firtina-cezaevi-yikti-firardaki-mahkumlar-araniyor-1083149172.html
Nijerya'daki fırtına cezaevi yıktı: Firardaki mahkumlar aranıyor
Nijerya'daki fırtına cezaevi yıktı: Firardaki mahkumlar aranıyor
Sputnik Türkiye
Nijerya'nın Niger eyaletinde şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle cezaevinin bir bölümünün yıkılması sonucu 119 mahkumun firar ettiği bildirildi. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T13:21+0300
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Federal Başkent Bölgesi (FCT) Cezaevi Sözcüsü Adamu Duza, yaptığı yazılı açıklamada, şiddetli yağmur ve fırtınanın dün Niger'deki Suleja bölgesinde bulunan cezaevinin bir bölümünün yıkılmasına neden olduğunu belirtti.Bu nedenle cezaevindeki 119 mahkumun firar ettiğini kaydeden Duza, güvenlik güçlerinin başlattığı arama çalışmalarında şimdiye kadar 10 mahkumun yakalandığını aktardı.Nijerya'da yılın ilk üç ayında yaşanan şiddet olayları ve saldırılarda 2 bin 583 kişi öldüGüvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da yılın ilk çeyreğinde yaşanan saldırılar ve şiddet olaylarında 2 bin 583 kişi hayatını kaybetti.Ülkede faaliyet gösteren Beacon Consulting adlı güvenlik risk yönetimi ve istihbarat danışmanlığı şirketinin yayımladığı rapora göre, ocak-mart döneminde çoğunluğu kuzey eyaletleri olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde çoban-çiftçi çatışmalarının yanı sıra terör ve silahlı çete üyelerinin saldırıları yaşandı.Olaylarda 2 bin 583 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 164 kişi kaçırıldı.Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak yüksek meblağlarda fidye talep ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/nijeryada-boko-haram-saldirisi-7-asker-hayatini-kaybetti-1082536871.html
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afrika, nijerya, cezaevi, yağmur, fırtına, doğal afet
afrika, nijerya, cezaevi, yağmur, fırtına, doğal afet

Nijerya'daki fırtına cezaevi yıktı: Firardaki mahkumlar aranıyor

13:21 25.04.2024 (güncellendi: 13:26 25.04.2024)
© AFP 2023 / LESLIE FAUVELNijerya felaket
Nijerya felaket - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© AFP 2023 / LESLIE FAUVEL
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Nijerya'nın Niger eyaletinde şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle cezaevinin bir bölümünün yıkılması sonucu 119 mahkumun firar ettiği bildirildi.
Federal Başkent Bölgesi (FCT) Cezaevi Sözcüsü Adamu Duza, yaptığı yazılı açıklamada, şiddetli yağmur ve fırtınanın dün Niger'deki Suleja bölgesinde bulunan cezaevinin bir bölümünün yıkılmasına neden olduğunu belirtti.
Bu nedenle cezaevindeki 119 mahkumun firar ettiğini kaydeden Duza, güvenlik güçlerinin başlattığı arama çalışmalarında şimdiye kadar 10 mahkumun yakalandığını aktardı.

Nijerya'da yılın ilk üç ayında yaşanan şiddet olayları ve saldırılarda 2 bin 583 kişi öldü

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da yılın ilk çeyreğinde yaşanan saldırılar ve şiddet olaylarında 2 bin 583 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede faaliyet gösteren Beacon Consulting adlı güvenlik risk yönetimi ve istihbarat danışmanlığı şirketinin yayımladığı rapora göre, ocak-mart döneminde çoğunluğu kuzey eyaletleri olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde çoban-çiftçi çatışmalarının yanı sıra terör ve silahlı çete üyelerinin saldırıları yaşandı.
Olaylarda 2 bin 583 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 164 kişi kaçırıldı.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.
Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak yüksek meblağlarda fidye talep ediyor.
Nijer askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2024
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