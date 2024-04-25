https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/resmi-aciklama-geldi-ehliyet-icin-uyku-apnesi-testi-yapilacak-mi--1083146462.html
Resmi açıklama geldi: Ehliyet için uyku apnesi testi yapılacak mı?
Resmi açıklama geldi: Ehliyet için uyku apnesi testi yapılacak mı?
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, “Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yapıldı. Uyku apnesi tanısı konan... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T12:26+0300
2024-04-25T12:26+0300
2024-04-25T12:26+0300
yaşam
ehliyet
a2 ehliyet
b sınıfı ehliyet
ehliyet sınavı
uyku
uyku düzeni
sağlıklı uyku
uyku ilacı
uyku apnesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72ad5221464a5add06990f6e56ba7b0e.jpg
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde sürücü ve sürücü adaylarını yakından ilgilendiren bir değişikliğe gidildiği ve 'uyku apnesi' testini geçemeyenlerin trafikten men edileceği iddiası basına yansımıştı.Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esasların; Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında belirlendiğinin altının çizildiği paylaşımda DMM şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/mevduat-hesabi-icin-uzmanindan-uyari-sube-ve-internet-bankaciligi-arasinda-faiz-farkina-dikkat-1083135056.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_93eaa2ec417754e53e7b56057fe0377f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ehliyet, a2 ehliyet, b sınıfı ehliyet, ehliyet sınavı, uyku, uyku düzeni, sağlıklı uyku, uyku ilacı, uyku apnesi, uykusuz, uykusuzluk, test, test sürüşü
ehliyet, a2 ehliyet, b sınıfı ehliyet, ehliyet sınavı, uyku, uyku düzeni, sağlıklı uyku, uyku ilacı, uyku apnesi, uykusuz, uykusuzluk, test, test sürüşü
Resmi açıklama geldi: Ehliyet için uyku apnesi testi yapılacak mı?
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, “Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yapıldı. Uyku apnesi tanısı konan kişiler ehliyet alamayacak veya ehliyetlerini yenileyemeyecek” iddiasının manipülasyon içerdiği aktarıldı.
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde sürücü ve sürücü adaylarını yakından ilgilendiren bir değişikliğe gidildiği ve 'uyku apnesi' testini geçemeyenlerin trafikten men edileceği iddiası basına yansımıştı.
Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esasların; Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında belirlendiğinin altının çizildiği paylaşımda DMM şu ifadelere yer verdi:
"Yürürlükte olan yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında; ağır derecede veya orta derecede uyku apnesi olanlar ile birlikte gündüz uyuklama hali tespit edilenler kişilerin tedavi görmeden sürücü belgesi alamayacakları, ancak uyku apnesinin kontrol altına alındığı veya tedavi edildiği; doktor heyeti tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebileceği açıkça belirtilmiştir. Yönetmelikte güncel bir değişiklik söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz."