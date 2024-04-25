https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/resmi-aciklama-geldi-ehliyet-icin-uyku-apnesi-testi-yapilacak-mi--1083146462.html

Resmi açıklama geldi: Ehliyet için uyku apnesi testi yapılacak mı?

Resmi açıklama geldi: Ehliyet için uyku apnesi testi yapılacak mı?

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, “Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yapıldı. Uyku apnesi tanısı konan... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T12:26+0300

2024-04-25T12:26+0300

2024-04-25T12:26+0300

yaşam

ehliyet

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Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde sürücü ve sürücü adaylarını yakından ilgilendiren bir değişikliğe gidildiği ve 'uyku apnesi' testini geçemeyenlerin trafikten men edileceği iddiası basına yansımıştı.Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esasların; Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında belirlendiğinin altının çizildiği paylaşımda DMM şu ifadelere yer verdi:

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