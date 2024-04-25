https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/mevduat-hesabi-icin-uzmanindan-uyari-sube-ve-internet-bankaciligi-arasinda-faiz-farkina-dikkat-1083135056.html

Mevduat hesabı için uzmanından uyarı: Şube ve internet bankacılığı arasındaki faiz farkına dikkat

Mevduat hesabı için uzmanından uyarı: Şube ve internet bankacılığı arasındaki faiz farkına dikkat

Sputnik Türkiye

Bankaların mevduat faiz oranlarını sık sık değiştirmesiyle son dönemde, internet bankacılığı ile şubedeki faiz oranları arasında belirgin bir fark görülüyor... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T10:41+0300

2024-04-25T10:41+0300

2024-04-25T10:45+0300

ekonomi

banka

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Merkez Bankası’nın faiz artırmasıyla birlikte bankalarda mevduat faizleri çok fazla artmaya başladı.Özellikle internet bankacılığı üzerinden açılan hesaplarda sunulan faiz oranları, şubelerdeki oranlardan daha düşük seviyede bulunuyor. Ancak, şubelere gidip doğrudan görüşme sağlayan müşteriler, internet bankacılığındaki oranlardan daha yüksek faiz alabiliyorlar. Bu durum, müşterilerin mevduatlarını en iyi şekilde değerlendirmek için alternatifler aramasına neden oluyor.Bankalar yeni müşterilerine özel kampanyalar yapıyor. İnternet bankacılığında faizler yüzde 58’e kadar çıkıyor. Ancak bankalara gidip pazarlık yapıldığında daha yüksek faiz oranı verilebiliyor.'250 baz puanlık bir faiz artırımı sürpriz olmaz'Konuyla ilgili detayları anlatan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:1 milyon TL ne kadar ne kadar kazandırıyor?Şu anda yüzde 55 ile yüzde 60 arasında mevduat faiz oranları söz konusu" diyen uzman isim, Milliyet'e verdiği röportajda şunları söyledi:KKM'de vade seçimi nasıl yapılır?

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