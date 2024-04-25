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Mevduat hesabı için uzmanından uyarı: Şube ve internet bankacılığı arasındaki faiz farkına dikkat
Mevduat hesabı için uzmanından uyarı: Şube ve internet bankacılığı arasındaki faiz farkına dikkat
Sputnik Türkiye
Bankaların mevduat faiz oranlarını sık sık değiştirmesiyle son dönemde, internet bankacılığı ile şubedeki faiz oranları arasında belirgin bir fark görülüyor... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
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Merkez Bankası’nın faiz artırmasıyla birlikte bankalarda mevduat faizleri çok fazla artmaya başladı.Özellikle internet bankacılığı üzerinden açılan hesaplarda sunulan faiz oranları, şubelerdeki oranlardan daha düşük seviyede bulunuyor. Ancak, şubelere gidip doğrudan görüşme sağlayan müşteriler, internet bankacılığındaki oranlardan daha yüksek faiz alabiliyorlar. Bu durum, müşterilerin mevduatlarını en iyi şekilde değerlendirmek için alternatifler aramasına neden oluyor.Bankalar yeni müşterilerine özel kampanyalar yapıyor. İnternet bankacılığında faizler yüzde 58’e kadar çıkıyor. Ancak bankalara gidip pazarlık yapıldığında daha yüksek faiz oranı verilebiliyor.'250 baz puanlık bir faiz artırımı sürpriz olmaz'Konuyla ilgili detayları anlatan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:1 milyon TL ne kadar ne kadar kazandırıyor?Şu anda yüzde 55 ile yüzde 60 arasında mevduat faiz oranları söz konusu" diyen uzman isim, Milliyet'e verdiği röportajda şunları söyledi:KKM'de vade seçimi nasıl yapılır?
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mevduat faizi, mevduat faiz oranları, mevduat faizi 2024, mevduat faiz oranları 2024, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat oranları, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat nedir, mevduat faizi vergi oranı, mevduat faizi nasıl hesaplanır

Mevduat hesabı için uzmanından uyarı: Şube ve internet bankacılığı arasındaki faiz farkına dikkat

10:41 25.04.2024 (güncellendi: 10:45 25.04.2024)
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banka hesabı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© AA
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Bankaların mevduat faiz oranlarını sık sık değiştirmesiyle son dönemde, internet bankacılığı ile şubedeki faiz oranları arasında belirgin bir fark görülüyor. Bu durum, müşterilerin şubeye giderek pazarlık yapmasıyla daha yüksek faiz elde etme fırsatını beraberinde getiriyor. Peki şu anda mevduat faiz oranları ne kadar oldu?
Merkez Bankası’nın faiz artırmasıyla birlikte bankalarda mevduat faizleri çok fazla artmaya başladı.
Özellikle internet bankacılığı üzerinden açılan hesaplarda sunulan faiz oranları, şubelerdeki oranlardan daha düşük seviyede bulunuyor. Ancak, şubelere gidip doğrudan görüşme sağlayan müşteriler, internet bankacılığındaki oranlardan daha yüksek faiz alabiliyorlar.
Bu durum, müşterilerin mevduatlarını en iyi şekilde değerlendirmek için alternatifler aramasına neden oluyor.
Bankalar yeni müşterilerine özel kampanyalar yapıyor. İnternet bankacılığında faizler yüzde 58’e kadar çıkıyor. Ancak bankalara gidip pazarlık yapıldığında daha yüksek faiz oranı verilebiliyor.

'250 baz puanlık bir faiz artırımı sürpriz olmaz'

Konuyla ilgili detayları anlatan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Yüzde 50’ye gelen politika faizinin sabit tutulması bekleniyor. Belki 250 baz puanlık bir faiz artırımı sürpriz olmaz. Merkez Bankası gecelik borç verme faiz oranında yüzde 3’lük marj koymuştu. Bankalar mevduatları ve kredileri Merkez Bankası’nın faiz artışına göre ayarladı. Şu anda kişiler artan ve değişen koşullarda kredi ve mevduat faiz oranlarını sorguluyor. Çoğu vatandaş ellerindeki mülkleri satıp faize koymayı düşünür oldu. O yüzden şubeler ve internet bankacılığı üzerinden araştırma yapıyorlar. Şubeye gidip pazarlık yapılan faiz oranı ile internet bankacılığı üzerinden duyurulan faiz oranları arasında farklar oluşmaya başladı."

1 milyon TL ne kadar ne kadar kazandırıyor?

Şu anda yüzde 55 ile yüzde 60 arasında mevduat faiz oranları söz konusu" diyen uzman isim, Milliyet'e verdiği röportajda şunları söyledi:
"Bu mevduat faizi kişinin şirketi olup olmamasına, gerçek kişi veya tüzel kişi olup olmamasına göre değişiyor. Banka açısından karlı bir müşteri ise bankalar müşteriyi çekmek adına daha yüksek faiz oranı verebiliyor. Vatandaşların internet bankacılığı üzerinden değil de şubelere gidip buradan fiyat almalarını öneririm. Mevduat faizleri çok daha fazla artmaya başladı. İnternet bankacılığında faizler yüzde 58’e kadar çıkıyor ancak bankaya gidip pazarlık yapıldığında bu oran yüzde 60’a kadar çıkıyor. KKM’den dönen TL mevduatlar için yüzde 75’lere varan faiz söz konusu. Şu anda 1 milyon TL’nin aylık net getirisi 45 bin TL ile 50 bin TL arasında değişmektedir."

KKM'de vade seçimi nasıl yapılır?

"Kişiler şu anda bir vadeli mevduat hesabı açacaksa 32 gün vadeyi kullanmalı ve 32 günlük vade sonunda elde ettiği faizle beraber paralarını tekrar 32 günlük vadede değerlendirmelidir. 32 gün sonra belki de mevduat faizleri daha da yükselecek ve yeni oranla paralarını mevduat hesabı üzerinden değerlendirebilecekler. Şu anda kişiler kendi varlıklarını, kendi oturduğu evi, aracı satıp 32 günlük mevduatta değerlendirmek istiyor. Merkez Bankası’nın izleyeceği faiz oranı önemli. Eğer bir kişi şu anda artık faizin daha yüksek olmayacağını düşünüyorsa bugünden bir faiz oranı ile mevduat hesabı açarsa 1 sene sonra ciddi faiz getirisi elde etmiş olacak. 6-7 ay sonra faiz indirimine gidileceği sinyali veriliyor. Vatandaşlar seçim yaparken önce 32 günlük vadelerde seçim yapabilir. Daha sonra değişen piyasa koşullarını değerlendirerek 1 yıllık vadeye yatırım yapabilir."
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