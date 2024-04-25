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Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Yarın oynayabilir'
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Yarın oynayabilir'
Sputnik Türkiye
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yarın deplasmanda Real Sociedad'a karşı oynayacakları lig maçında Arda Güler'e süre vermeyi düşündüğünü söyledi. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
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Ancelotti düzenlediği basın toplantısında, Arda Güler ile ilgili gelen bir soruya "İyi durumda. Uzun zamandır hazır durumda ama fırsat bulamadı. Oynadığımız maçlar çok çekişmeliydi. Arda maçta süre almaya layık. Yarın oynayabilir" cevabını verdi.La Liga'da en yakın rakipleri Barcelona'nın 11 puan önünde olmalarına rağmen matematiksel olarak garantilenmeden kendilerini şampiyon olarak hissetmemeleri gerektiğini vurgulayan Ancelotti, "Garanti edene kadar mücadele etmek gerekir. Takımın dinamiği, oyuncuların çalışmaları çok iyi. Bunun devam etmesi için tek yol mücadeleye devam edip, en iyisini sahada vermek" şeklinde konuştu.Bu sezon c'da yedeklerden girdiği 5 maçta toplamda sadece 31 dakika süre alan Arda Güler, son 5 maçtır Ancelotti'nin tercihleri arasına girememişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/xavi-ile-ancelotti-arasindaki-diyalogu-merak-ediyordu-arda-guler-icin-pismaniz-1083083625.html
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arda güler haberleri, arda güler real madrid, arda güler ancelotti
arda güler haberleri, arda güler real madrid, arda güler ancelotti

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Yarın oynayabilir'

14:30 25.04.2024
© AA / Burak AkbulutArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© AA / Burak Akbulut
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yarın deplasmanda Real Sociedad'a karşı oynayacakları lig maçında Arda Güler'e süre vermeyi düşündüğünü söyledi.
Ancelotti düzenlediği basın toplantısında, Arda Güler ile ilgili gelen bir soruya "İyi durumda. Uzun zamandır hazır durumda ama fırsat bulamadı. Oynadığımız maçlar çok çekişmeliydi. Arda maçta süre almaya layık. Yarın oynayabilir" cevabını verdi.
La Liga'da en yakın rakipleri Barcelona'nın 11 puan önünde olmalarına rağmen matematiksel olarak garantilenmeden kendilerini şampiyon olarak hissetmemeleri gerektiğini vurgulayan Ancelotti, "Garanti edene kadar mücadele etmek gerekir. Takımın dinamiği, oyuncuların çalışmaları çok iyi. Bunun devam etmesi için tek yol mücadeleye devam edip, en iyisini sahada vermek" şeklinde konuştu.
Bu sezon c'da yedeklerden girdiği 5 maçta toplamda sadece 31 dakika süre alan Arda Güler, son 5 maçtır Ancelotti'nin tercihleri arasına girememişti.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
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