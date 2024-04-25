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Poşetli hırsız tutuklandı: Aynı şekilde 3 iş yerine girdi
Poşetli hırsız tutuklandı: Aynı şekilde 3 iş yerine girdi
Sputnik Türkiye
Kastamonu’da 3 iş yerinde kafasına ve ayaklarına poşet geçirerek hırsızlık yapan adam polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklanandı. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T23:49+0300
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türkiye
hırsız
poşet
kastamonu
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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki 3 iş yerinden gelen hırsızlık ihbarlarının ardından harekete geçti. Ekipler tarafından 3 ayrı iş yerinde de yapılan incelemelerde hırsızın aynı şahıs olduğu tespit edildi. Yakalanmamak için kafasına ve ayaklarına market poşeti geçiren M.D. isimli şahıs, ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. Adamın güvenlik kameralarına yakalanmamak için bulduğu ilginç çözümle hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yakalanmamak için başına ve ayaklarına geçirdiği market poşetleri ile iş yerinin önüne geldiği görülüyor. İş yerinin önünde bir süre çevreyi gözlemleyen şahıs daha sonra eline aldığı taş ile cep telefonu bayisinin vitrinini kırıyor. Şahıs daha sonra vitrinden aldığı çok sayıda cep telefonu ile birlikte koşarak uzaklaşıyor.
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hırsız, poşet, kastamonu

Poşetli hırsız tutuklandı: Aynı şekilde 3 iş yerine girdi

23:49 25.04.2024
© İHA / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU-AW190569Kastamonu'da 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan adam yakalanmamak için kafasına ve ayaklarına poşet geçirdi.
Kastamonu'da 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan adam yakalanmamak için kafasına ve ayaklarına poşet geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© İHA / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU-AW190569
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Kastamonu’da 3 iş yerinde kafasına ve ayaklarına poşet geçirerek hırsızlık yapan adam polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklanandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki 3 iş yerinden gelen hırsızlık ihbarlarının ardından harekete geçti. Ekipler tarafından 3 ayrı iş yerinde de yapılan incelemelerde hırsızın aynı şahıs olduğu tespit edildi.
Yakalanmamak için kafasına ve ayaklarına market poşeti geçiren M.D. isimli şahıs, ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Adamın güvenlik kameralarına yakalanmamak için bulduğu ilginç çözümle hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yakalanmamak için başına ve ayaklarına geçirdiği market poşetleri ile iş yerinin önüne geldiği görülüyor. İş yerinin önünde bir süre çevreyi gözlemleyen şahıs daha sonra eline aldığı taş ile cep telefonu bayisinin vitrinini kırıyor. Şahıs daha sonra vitrinden aldığı çok sayıda cep telefonu ile birlikte koşarak uzaklaşıyor.
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