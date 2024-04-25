https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/ogrencisini-zorbalik-yaptigi-gerekcesiyle-uyaran-kadin-ogretmene-veliden-yumruklu-saldiri-1083164005.html
Öğrenciyi zorbalık yaptığı gerekçesiyle uyaran kadın öğretmene veliden yumruklu saldırı
Öğrenciyi zorbalık yaptığı gerekçesiyle uyaran kadın öğretmene veliden yumruklu saldırı
Sputnik Türkiye
Sarıyer'de bir okulda zorbalık yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyaran öğretmen, öğrencinin babası tarafından şiddete uğradı. Okulun güvenlik kameralarınca... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T22:36+0300
2024-04-25T22:36+0300
2024-04-25T22:47+0300
öğretmen
türkiye
kadın
öğrenci
zorbalık
zorba
akran zorbalığı
veli
yumruk
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Sarıyer Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmen Necla Ö. akran zorbalığı yapan bir öğrencisini uyardı. Uyarı üzerine öğrencinin "Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz" diyerek öğretmeni tehdit ettiği öğretmenin ise, "Evladım ben senin öğretmeninim. Bu nasıl bir üslup?" diyerek uyardığı ileri sürüldü. Öğretmen Necla Ö., daha sonra öğrencinin babası Ali Ç.'yi okula çağırdı. Daha önce de okul öğretmenleri ve yöneticileri ile de tartışarak sorun çıkardığı ileri sürülen Ali Ç., okul koridorunda gördüğü kadın öğretmeni yumruk atarak yaraladı. Öğretmen aldığı darbe sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılırken iş göremezlik raporu verildiği öğrenildi. Polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlatırken veli Ali Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan öğrencinin de benzer nedenlerden dolayı ara dönemde bulunduğu okula nakli yapıldığı ileri sürülürken öğretmenin darp edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/halk-otobusu-soforu-talebini-reddettigi-yolcu-tarafindan-bicaklandi-1083162710.html
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öğretmen, kadın, öğrenci, zorbalık, zorba, akran zorbalığı, veli, yumruk
öğretmen, kadın, öğrenci, zorbalık, zorba, akran zorbalığı, veli, yumruk
Öğrenciyi zorbalık yaptığı gerekçesiyle uyaran kadın öğretmene veliden yumruklu saldırı
22:36 25.04.2024 (güncellendi: 22:47 25.04.2024)
Sarıyer'de bir okulda zorbalık yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyaran öğretmen, öğrencinin babası tarafından şiddete uğradı. Okulun güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde kadın öğretmenin adamın attığı yumrukla dolaba çarptıktan sonra yere yığıldığı görülüyor.
Sarıyer Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmen Necla Ö. akran zorbalığı yapan bir öğrencisini uyardı. Uyarı üzerine öğrencinin "Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz" diyerek öğretmeni tehdit ettiği öğretmenin ise, "Evladım ben senin öğretmeninim. Bu nasıl bir üslup?" diyerek uyardığı ileri sürüldü.
Öğretmen Necla Ö., daha sonra öğrencinin babası Ali Ç.'yi okula çağırdı. Daha önce de okul öğretmenleri ve yöneticileri ile de tartışarak sorun çıkardığı ileri sürülen Ali Ç., okul koridorunda gördüğü kadın öğretmeni yumruk atarak yaraladı.
Öğretmen aldığı darbe sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılırken iş göremezlik raporu verildiği öğrenildi.
Polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlatırken veli Ali Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan öğrencinin de benzer nedenlerden dolayı ara dönemde bulunduğu okula nakli yapıldığı ileri sürülürken öğretmenin darp edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.