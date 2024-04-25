https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/ogrencisini-zorbalik-yaptigi-gerekcesiyle-uyaran-kadin-ogretmene-veliden-yumruklu-saldiri-1083164005.html

Öğrenciyi zorbalık yaptığı gerekçesiyle uyaran kadın öğretmene veliden yumruklu saldırı

Öğrenciyi zorbalık yaptığı gerekçesiyle uyaran kadın öğretmene veliden yumruklu saldırı

Sputnik Türkiye

Sarıyer'de bir okulda zorbalık yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyaran öğretmen, öğrencinin babası tarafından şiddete uğradı. Okulun güvenlik kameralarınca... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T22:36+0300

2024-04-25T22:36+0300

2024-04-25T22:47+0300

öğretmen

türkiye

kadın

öğrenci

zorbalık

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akran zorbalığı

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yumruk

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Sarıyer Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmen Necla Ö. akran zorbalığı yapan bir öğrencisini uyardı. Uyarı üzerine öğrencinin "Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz" diyerek öğretmeni tehdit ettiği öğretmenin ise, "Evladım ben senin öğretmeninim. Bu nasıl bir üslup?" diyerek uyardığı ileri sürüldü. Öğretmen Necla Ö., daha sonra öğrencinin babası Ali Ç.'yi okula çağırdı. Daha önce de okul öğretmenleri ve yöneticileri ile de tartışarak sorun çıkardığı ileri sürülen Ali Ç., okul koridorunda gördüğü kadın öğretmeni yumruk atarak yaraladı. Öğretmen aldığı darbe sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılırken iş göremezlik raporu verildiği öğrenildi. Polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlatırken veli Ali Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan öğrencinin de benzer nedenlerden dolayı ara dönemde bulunduğu okula nakli yapıldığı ileri sürülürken öğretmenin darp edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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