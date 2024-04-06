https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/nijeryada-boko-haram-saldirisi-7-asker-hayatini-kaybetti-1082536871.html

Nijerya'da Boko Haram saldırısı: '7 asker hayatını kaybetti'

Nijerya'da Boko Haram saldırısı: '7 asker hayatını kaybetti'

Sputnik Türkiye

Nijerya'nın Kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 7 asker yaşamını yitirdi. 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T22:44+0300

2024-04-06T22:44+0300

2024-04-06T22:44+0300

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Nijerya ulusal basınında çıkan haberlere göre, Borno eyaletinden Yobe eyaletine gitmek üzere yola çıkan askerler Damaturu bölgesinde Boko Haram'ın saldırısına uğradı.Saldırıda 7 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker yaralandı.Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231127/nijerya-ordusunun-hava-operasyonlarinda-yuzden-fazla-boko-haram-uyesi-olduruldu-1077815580.html

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nijerya, boko haram, terör saldırısı, terör, kamerun, çad, nijer