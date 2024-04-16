İsrail Başbakanı Netanyahu: Kazanmaya kararlıyız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay'dan yabancı VAR hakemi yorumu: Diğer hakemlerle, teknik direktörlerle nasıl anlaşacak?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: Netanyahu iktidarını sağlamlaştırmak istiyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Türkiye hekim sayısında Kamboçya'dan geride kaldı
12:06
84 dk
HABER MASASI
Antalya'da teleferik kazasının bilirkişi raporu açıklandı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dijital seçim kampanyalarının ihlal ettiği KVKK kuralları ve reklamlar için harcanan para
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
BM'den uyarı: Büyük bir nükleer olay yaşanabilir
17:46
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Genelkurmay Başkanı’ndan itiraf: Rusya başarıyor
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kiev, 2025'e kadar dayanmak için Paris'in kapısını çaldı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
‘Saldırılardan Rusya sorumlu tutulmaya çalışılıyor’
18:23
2 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 112 yıl geçti
18:32
3 dk
SESLİ HABER
ABD’ye uyarı: Moratoryumu gözden geçirebiliriz
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
18:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'ye 'nükleer silah' mesajı: Fazla umutlanmayın
19:15
4 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı muhalif siyasetçi: Ukrayna tamamen yıkıldı
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Bu olmazsa Ukrayna geri çekilecek
19:34
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: İsrail bir haftada tükenir
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Putin’den Lukaşenko’ya ‘İstanbul taslağı’ desteği
19:48
1 dk
SESLİ HABER
İsrail hava üslerine en az 9 füze isabet etti
20:06
2 dk
SESLİ HABER
‘Yeni bir saldırı yaparlarsa tamamen mağlup olacaklar’
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Batı gerçeklerle yüzleşmeli
20:23
2 dk
SESLİ HABER
Polonya liderinden Zelenskiy’e ret: Veremeyiz
20:32
2 dk
SESLİ HABER
Uzman: Nükleer güç santralini hedef alıyorlar
20:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD askerlerinin kovulduğu ülkeye Rus uzmanlar geldi
20:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sefalet Endeksi'nde birinciliği hedefliyoruz'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İşsizlik rakamları ne anlatıyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Eski Kültür Bakanı Zeybekçi: Yahudi filmlerindeki Türkiye karşıtlığı rastlantı değil
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
4 dk
GÜN ORTASI
2024’ün ilk dört ayında gayrimenkul satışlarındaki son durum
12:06
84 dk
HABER MASASI
El değiştiren belediyelerden borç açıklamaları geliyor. Hangi belediyenin ne kadar borcu var?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
İran'ın İsrail'i vurması ne anlama geliyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden itiraf: Azov yıllarca provokasyon düzenledi
17:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Bunu izlemek utanç verici
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
18:15
3 dk
SESLİ HABER
İngiltere, yasadışı göçmenleri Ermenistan’a göndermeye hazırlanıyor
18:25
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de Rusya korkusu: B planı yok
18:36
2 dk
SESLİ HABER
İran, İsrail'e düzenlediği saldırıda bu silahları kullandı
18:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Koruma talep eden Zelenskiy'ye ABD'den ret
19:10
2 dk
SESLİ HABER
Biden’dan Netanyahu’ya uyarı: Katılamayız
19:19
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li yetkili: İsrail vurabilir
19:43
1 dk
SESLİ HABER
Bush'un danışmanı: Ukrayna'daki çatışma önlenebilirdi
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: İsrail erteledi
20:28
1 dk
SESLİ HABER
‘Saldırı, ülkedeki birlik beraberliği pekiştirdi’
20:51
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/israil-basbakani-netanyahu-kazanmaya-kararliyiz-1082826382.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Kazanmaya kararlıyız
İsrail Başbakanı Netanyahu: Kazanmaya kararlıyız
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu Golani ve Givati tugaylarına katılacak olan İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yeni askerleriyle bir araya gelerek burada yaptığı... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T15:22+0300
2024-04-16T15:22+0300
israil- filistin çatışması
israil
benyamin netanyahu
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
iran
hamas
hizbullah
gazze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081550875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16cfbed35e931090021c1edffa3f68b1.jpg
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu burada yaptığı konuşmasında askerlere cesaret ve destek vererek, "Sahip olduğumuz en önemli şey ruhumuz ve bunu gözlerinizde görüyorum" dedi.Netanyahu burada yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Üç hedefleri olduğunun altını çizen Netanyahu bu hedefleri şu şekilde sıraladı: Netanyahu konuşmasında, "Bu daha büyük bir savaşın parçası; bunu görüyorsunuz. İran Hamas'ın arkasında, Hizbullah'ın arkasında ve diğerlerinin arkasında ama biz onları yenmeye ve kendimizi her alanda korumaya kararlıyız" dedi.İsrail Başbakanı konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/bidenin-netanyahuyu-irana-yonelik-yeni-saldirilara-karsi-uyardigi-bildirildi-1082821969.html
israil
filistin
iran
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081550875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5015160b2ab570adf926cb6dc9a744fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, benyamin netanyahu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, iran, hamas, hizbullah, gazze, gazze şeridi
israil, benyamin netanyahu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, iran, hamas, hizbullah, gazze, gazze şeridi

İsrail Başbakanı Netanyahu: Kazanmaya kararlıyız

15:22 16.04.2024
© AP Photo / Emil Salmanİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Emil Salman
Abone ol
İsrail Başbakanı Netanyahu Golani ve Givati tugaylarına katılacak olan İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yeni askerleriyle bir araya gelerek burada yaptığı konuşmada 'kazanmaya kararlı' olduklarını vurguladı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu burada yaptığı konuşmasında askerlere cesaret ve destek vererek, "Sahip olduğumuz en önemli şey ruhumuz ve bunu gözlerinizde görüyorum" dedi.
Netanyahu burada yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Bazılarınızla konuştum. Fiziksel ve duygusal olarak istekli olduğunuzu gördüm. Bugün büyük bir erdeme sahipsiniz: Acımasız bir düşmanı, bize saldıran canavarları püskürtmek için İsrail Savunma Kuvvetlerine, büyük savaş birliklerine katılıyorsunuz. Şimdi onlara acımasızca karşılık veriyoruz ve onları yeneceğiz. Kazanmak istiyor musunuz? Savaşmaya istekli misiniz? İhtiyacımız olan şey tam olarak bu. Bu savaşta iyi dostlar öldü ve onlar bu zafere ulaşabilmemiz için öldüler.
Üç hedefleri olduğunun altını çizen Netanyahu bu hedefleri şu şekilde sıraladı:
1.
Hamas'ı ortadan kaldırmak,
2.
Rehineleri geri getirmek,
3.
Gazze'nin bir daha asla İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak.
Netanyahu konuşmasında, "Bu daha büyük bir savaşın parçası; bunu görüyorsunuz. İran Hamas'ın arkasında, Hizbullah'ın arkasında ve diğerlerinin arkasında ama biz onları yenmeye ve kendimizi her alanda korumaya kararlıyız" dedi.
İsrail Başbakanı konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı:

Sahip olduğumuz en önemli şey ruhumuzdur. Burada gözlerinizde, komutanlarımızda, ordumuzda ve ulusumuzda gördüğüm hazır olma hali budur. Ben size güveniyorum. Size güveniyorum, sizi destekliyorum. Kendimi hatırlıyorum birkaç yıl önce ben de buradaydım. Bizden önce ve bizden sonra devam eden aynı ruh sizinle de devam ediyor ve Tanrı'nın yardımıyla birlikte kazanacağız. Hatırlamanız gereken en önemli şey budur.

Biden, Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
Biden’ın Netanyahu'yu İran’a yönelik yeni saldırılara karşı uyardığı bildirildi
13:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала