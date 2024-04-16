https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/israil-basbakani-netanyahu-kazanmaya-kararliyiz-1082826382.html

İsrail Başbakanı Netanyahu: Kazanmaya kararlıyız

İsrail Başbakanı Netanyahu: Kazanmaya kararlıyız

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu Golani ve Givati tugaylarına katılacak olan İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yeni askerleriyle bir araya gelerek burada yaptığı... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T15:22+0300

2024-04-16T15:22+0300

2024-04-16T15:22+0300

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu burada yaptığı konuşmasında askerlere cesaret ve destek vererek, "Sahip olduğumuz en önemli şey ruhumuz ve bunu gözlerinizde görüyorum" dedi.Netanyahu burada yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Üç hedefleri olduğunun altını çizen Netanyahu bu hedefleri şu şekilde sıraladı: Netanyahu konuşmasında, "Bu daha büyük bir savaşın parçası; bunu görüyorsunuz. İran Hamas'ın arkasında, Hizbullah'ın arkasında ve diğerlerinin arkasında ama biz onları yenmeye ve kendimizi her alanda korumaya kararlıyız" dedi.İsrail Başbakanı konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/bidenin-netanyahuyu-irana-yonelik-yeni-saldirilara-karsi-uyardigi-bildirildi-1082821969.html

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