https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/israil-basbakani-netanyahu-kazanmaya-kararliyiz-1082826382.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Kazanmaya kararlıyız
İsrail Başbakanı Netanyahu: Kazanmaya kararlıyız
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu Golani ve Givati tugaylarına katılacak olan İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yeni askerleriyle bir araya gelerek burada yaptığı... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T15:22+0300
2024-04-16T15:22+0300
2024-04-16T15:22+0300
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu burada yaptığı konuşmasında askerlere cesaret ve destek vererek, "Sahip olduğumuz en önemli şey ruhumuz ve bunu gözlerinizde görüyorum" dedi.Netanyahu burada yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Üç hedefleri olduğunun altını çizen Netanyahu bu hedefleri şu şekilde sıraladı: Netanyahu konuşmasında, "Bu daha büyük bir savaşın parçası; bunu görüyorsunuz. İran Hamas'ın arkasında, Hizbullah'ın arkasında ve diğerlerinin arkasında ama biz onları yenmeye ve kendimizi her alanda korumaya kararlıyız" dedi.İsrail Başbakanı konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/bidenin-netanyahuyu-irana-yonelik-yeni-saldirilara-karsi-uyardigi-bildirildi-1082821969.html
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İsrail Başbakanı Netanyahu: Kazanmaya kararlıyız
İsrail Başbakanı Netanyahu Golani ve Givati tugaylarına katılacak olan İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yeni askerleriyle bir araya gelerek burada yaptığı konuşmada 'kazanmaya kararlı' olduklarını vurguladı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu burada yaptığı konuşmasında askerlere cesaret ve destek vererek, "Sahip olduğumuz en önemli şey ruhumuz ve bunu gözlerinizde görüyorum" dedi.
Netanyahu burada yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Bazılarınızla konuştum. Fiziksel ve duygusal olarak istekli olduğunuzu gördüm. Bugün büyük bir erdeme sahipsiniz: Acımasız bir düşmanı, bize saldıran canavarları püskürtmek için İsrail Savunma Kuvvetlerine, büyük savaş birliklerine katılıyorsunuz. Şimdi onlara acımasızca karşılık veriyoruz ve onları yeneceğiz. Kazanmak istiyor musunuz? Savaşmaya istekli misiniz? İhtiyacımız olan şey tam olarak bu. Bu savaşta iyi dostlar öldü ve onlar bu zafere ulaşabilmemiz için öldüler.
Üç hedefleri olduğunun altını çizen Netanyahu bu hedefleri şu şekilde sıraladı:
1.
Hamas'ı ortadan kaldırmak,
2.
Rehineleri geri getirmek,
3.
Gazze'nin bir daha asla İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak.
Netanyahu konuşmasında, "Bu daha büyük bir savaşın parçası; bunu görüyorsunuz. İran Hamas'ın arkasında, Hizbullah'ın arkasında ve diğerlerinin arkasında ama biz onları yenmeye ve kendimizi her alanda korumaya kararlıyız" dedi.
İsrail Başbakanı konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı:
Sahip olduğumuz en önemli şey ruhumuzdur. Burada gözlerinizde, komutanlarımızda, ordumuzda ve ulusumuzda gördüğüm hazır olma hali budur. Ben size güveniyorum. Size güveniyorum, sizi destekliyorum. Kendimi hatırlıyorum birkaç yıl önce ben de buradaydım. Bizden önce ve bizden sonra devam eden aynı ruh sizinle de devam ediyor ve Tanrı'nın yardımıyla birlikte kazanacağız. Hatırlamanız gereken en önemli şey budur.