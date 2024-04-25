https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/mitten-suriyede-operasyon-baris-pinari-harekat-bolgesinde-isidin-2-sorumlusu-yakalandi-1083157266.html
MİT'ten Suriye'de operasyon: Barış Pınarı Harekat bölgesinde IŞİD'in 2 sorumlusu yakalandı
MİT'ten Suriye'de operasyon: Barış Pınarı Harekat bölgesinde IŞİD'in 2 sorumlusu yakalandı
Sputnik Türkiye
MİT'in sağladığı istihbarat desteğiyle Barış Pınarı Harekat bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD'in 2 sorumlusu yakalandı 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T17:21+0300
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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sağladığı istihbarat desteğiyle Barış Pınarı Harekat bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD'in 2 sözde sorumlusu Suriye Milli Ordusu güçlerince yakalandı.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, IŞİD'in sözde Şam Vilayeti'ne bağlı para trafiğini yöneten "Abu Bekir El Kureyşi" kod adlı Ziyad El Hacci ile "Abu El Bera" kod adlı Musa Muhammed El Habib, Suriye Milli Ordusu güçlerine bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/iside-yonelik-7-ilde-duzenlenen-operasyonu-yerlikaya-duyurdu-23-supheli-yakalandi-1083130546.html
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MİT'ten Suriye'de operasyon: Barış Pınarı Harekat bölgesinde IŞİD'in 2 sorumlusu yakalandı
17:21 25.04.2024 (güncellendi: 17:57 25.04.2024)
MİT'in sağladığı istihbarat desteğiyle Barış Pınarı Harekat bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD'in 2 sorumlusu yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sağladığı istihbarat desteğiyle Barış Pınarı Harekat bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD'in 2 sözde sorumlusu Suriye Milli Ordusu güçlerince yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, IŞİD'in sözde Şam Vilayeti'ne bağlı para trafiğini yöneten "Abu Bekir El Kureyşi" kod adlı Ziyad El Hacci ile "Abu El Bera" kod adlı Musa Muhammed El Habib, Suriye Milli Ordusu güçlerine bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.