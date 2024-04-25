https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/meteorolojiden-cifte-uyari-44-il-icin-sari-kod-verildi-1083130436.html

Meteoroloji'den çifte uyarı: 44 il için sarı kod verildi

Meteoroloji'den çifte uyarı: 44 il için sarı kod verildi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Nisan'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde 44 il için sarı kodlu uyarılar... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T08:18+0300

2024-04-25T08:18+0300

2024-04-25T08:18+0300

türkiye

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Türkiye, Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozlarının etkisinde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre; toz taşınımıyla birlikte lodos da etkili olacak. Uzmanlar toz kaynaklı sağlık sorunlarına karşı uyarıyor.Çöl tozuna dikkatMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, 5 günlük hava durumuyla ilgili "Şu anda gökyüzü kapalı. Bulut gibi gözüküyor. Ancak bu Afrika çöllerinden gelen toz bulutu. Dolayısıyla bu toz taşınımıyla beraber 2 gün boyunca lodos etkili olacak. Yağış anlamında kuvvetli yağışlar beklemiyoruz ancak bu mevsimde gök gürültülü sağanak yağış olarak tabir ettiğimiz yağış türü kısa süreli ve yerel olarak çeşitli sıkıntılara yol açabilir. Örneğin kısa süreli sellere, yıldırım içerdiği için, kuvvetli rüzgar içerdiği için çeşitli olumsuzluklara yol açabilecek bir hadise" dedi.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.İç Ege ve Batı Akdeniz'de bugün akşam saatlerine kadar, diğer yerlerde cuma günü gece saatlerine kadar görülmesi beklenen toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Türkiye'nin 44 iline meteorolojiden sarı kodlu uyarı geldiMeteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı verilen iller ise şu şekilde:- Adana- Adıyaman- Afyonkarahisar- Amasya- Ankara- Antalya- Aydın- Bolu- Burdur- Çankırı- Çorum- Denizli- Eskişehir- Gaziantep- Hatay- Isparta- Mersin- Kastamonu- Kayseri- Niğde- Ordu- Samsun- Sinop- Sivas- Tokat- Şanlıurfa- Kilis- Osmaniye- Düzce- Yozgat- Uşak- Zonguldak- Aksaray- Karaman- Bartın- Karabük- Kırşehir- Konya- Kütahya- Kırıkkale- Malatya- K.Maraş- Muğla- NevşehirLodosa karşı da tedbirli olunmalıMeteoroloji Genel Müdürlüğü bugün İç Ege, Batı Akdeniz ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu Bölgesi'nin genelinde lodosun etkili olacağını bildirdi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi geneli ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden lodos, yüksek kesimlerde ise yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Lodos ve fırtına, bugün 09.00 ile 21.00 saatleri arasında etkili olacak.Meteoroloji ayrıca, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususlarında uyardı.

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