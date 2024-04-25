Kremlin: ABD, ATACMS füzeleri göndererek Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil oldu

ABD öncülüğündeki Batılı ülkeler, Ukrayna'daki çatışmanın devam etmesini sağlayabilmek için Kiev'i daha fazla silahlandırmaya devam ediyor. Bu adımların son örneği, Washington'dan Kiev'e gizlice gönderilen ATACMS füzeleri oldu.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin açıklamasında "ABD bu çatışmaya doğrudan müdahil oldu. Tedarik ettikleri silah sistemlerinin menzilini artırma yoluna gidiyorlar. Bu, özel askeri harekatın sonucu üzerinde önemli bir değişikliğe yol açmayacak" dedi.



ABD ve Avrupa ülkelerinin eylemlerinin halihazırda anlaşılabilir ve öngörülebilir olduğunu kaydeden Peskov, sevkiyatların ABD yasalarını ihlali ve ödenmesi ile ilgili sorular karşısında "Yani onlar bir şeyi detaylı olarak anlatmaya başladıklarında, söz konusu teslimat halihazırda yapılmış demektir. Bu sevkiyatların ABD'deki kanunların ne ölçüde ihlal ettiği ve teslimatın ne kadarı için ödeme yapıldığı bizim sorunumuz değil. Bunun ABD'li vekillere, senatörlere sorulması gerekiyor" yanıtını verdi.



Rusya'nın kendi meseleleriyle ilgilendiğini de belirten Peskov, her halükarda ATACMS sevkiyatının Ukrayna için daha fazla soruna yol açacağını vurguladı.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ATACMS taktik füzelerinin Nisan ayında Ukrayna’ya gizlice teslim edildiğini doğrulamıştı.



Pentagon'dan bir yetkili, Sputnik’e yaptığı açıklamada “ABD’nin uzun menzilli ATACMS’ları Ukrayna’ya teslim ettiğini doğrulayabilirim. O (ABD Başkanı Joe Biden) şubat ayında afişe etmeden ulusal güvenlik ekibine egemen Ukrayna topraklarında kullanılmak üzere ATACMS’ların gönderilmesi talimatını verdi” demişti.



Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz hafta Rus ordusunun Karadeniz üzerinde 3 ATACMS füzesini önlediğini duyurmuştu.