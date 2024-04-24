https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/pentagon-dogruladi-atacms-fuzeleri-nisan-ayinda-ukraynaya-gizlice-teslim-edildi-1083121979.html

Pentagon doğruladı: ATACMS füzeleri Nisan ayında Ukrayna’ya gizlice teslim edildi

Pentagon doğruladı: ATACMS füzeleri Nisan ayında Ukrayna’ya gizlice teslim edildi

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ATACMS taktik füzelerinin Nisan ayında Ukrayna’ya gizlice teslim edildiğini doğruladı. 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T21:46+0300

2024-04-24T21:46+0300

2024-04-24T21:46+0300

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Bir Pentagon yetkilisinin Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre kurum, ATACMS taktik füzelerini ‘egemen Ukrayna topraklarında’ kullanılmak üzere Kiev rejimine gizlice teslim etti.Yetkili, “ABD’nin uzun menzilli ATACMS’ları Ukrayna’ya teslim ettiğini doğrulayabilirim. O (ABD Başkanı Joe Biden) şubat ayında afişe etmeden ulusal güvenlik ekibine egemen Ukrayna topraklarında kullanılmak üzere ATACMS’ların gönderilmesi talimatını verdi” diye konuştu.Söz konusu füzelerin mart ayında açıklanan askeri yardım paketine dahil edildiğine ve nisan ayında Ukrayna’ya teslim edildiğine dikkat çeken yetkili, teslimata ilişkin bilgilerin Kiev yetkililerinin talebi üzerine açıklanmadığını sözlerine ekledi.Daha önce Politico gazetesi, ABD’nin bahsi geçen füzeleri daha mart ayında Ukrayna’ya teslim ettiğini, ayrıca Ukrayna ordusunun ATACMS taktik füzelerini Rusya topraklarına yönelik saldırılar için iki kez kullandığını yazmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz hafta Rus ordusunun Karadeniz üzerinde 3 ATACMS füzesini önlediğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/rus-hava-gucleri-ukraynanin-3-atacms-fuzesi-ve-25-vampire-roketini-engelledi-1082932419.html

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