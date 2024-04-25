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İYİ Parti'de üst düzey istifa
İYİ Parti'de üst düzey istifa
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T10:51+0300
2024-04-25T10:56+0300
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Sosyal medyadan açıklama yapan Birol Aydemir, parti üyeliğinden ve Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.Aydemir açıklamasında "Partideki çalışma arkadaşlarımla aynı rotada ilerleyemeyeceğimizi üzülerek müşahede ettim. Bu sebeple İYİ Parti'den ayrılmaya karar verdim." ifadesine yer verdi.Birol Aydemir, ekonomik duruma işaret ederek "Cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden geçiyoruz gerçek beka sorunu budur." dedi.Siyasette oyun kurallarının yozlaştığını ancak bir sey değişmediğini savunan Aydemir, hafta sonu yapılacak kongrede de genel başkan adayı olan isimlere başarılar diledi.Birol Aydemir kimdir?1966 yılında Erzincan'da doğan Birol Aydemir, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu. Aydemir, yüksek lisans eğitimini ise Delaware Üniversitesi'nde tamamladı.Birol Aydemir, 1989'da Devlet Planlama Teşkilatına uzman yardımcısı olarak girdi, uzmanlık ve daire başkanlığı yaptıktan sonra, 2002 yılında DPT müsteşar yardımcılığına atandı, 2006-2008 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumunun kurucu başkanı oldu.Aydemir, 2008-2009 yıllarında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde planlama müşavirliği görevinde bulundu.Birol Aydemir, 2009-2011 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarı olarak görev aldı, 2011-2016 yılları arasında Türkiye İstatistik Kurumu başkanı olarak görev yaptı, Şubat 2016'da kendi isteğiyle emekli oldu.Bir kez daha partiden istifa etmiştiAydemir, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi olup, sektörel politikalar başkanı olarak Genel Merkez Başkanlık Kurulu üyeliği görevinde bulunmaktayken görüş ayrılıkları gerekçesi ile 15 Mart 2022 tarihinde Twitter'dan yaptığı açıklama ile partisinden istifa etmişti.Birol Aydemir, bu istifanın ardından temmuz ayında İYİ Parti'ye katılmıştı.
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İYİ Parti'de üst düzey istifa

10:51 25.04.2024 (güncellendi: 10:56 25.04.2024)
© İHA / YUNUS EMRE AYTEKİN-İYİ Parti
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© İHA / YUNUS EMRE AYTEKİN-
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Ayrıntılar geliyor
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Birol Aydemir, parti üyeliğinden ve Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Aydemir açıklamasında "Partideki çalışma arkadaşlarımla aynı rotada ilerleyemeyeceğimizi üzülerek müşahede ettim. Bu sebeple İYİ Parti'den ayrılmaya karar verdim." ifadesine yer verdi.

Birol Aydemir, ekonomik duruma işaret ederek "Cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden geçiyoruz gerçek beka sorunu budur." dedi.

Siyasette oyun kurallarının yozlaştığını ancak bir sey değişmediğini savunan Aydemir, hafta sonu yapılacak kongrede de genel başkan adayı olan isimlere başarılar diledi.

Birol Aydemir kimdir?

1966 yılında Erzincan'da doğan Birol Aydemir, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu. Aydemir, yüksek lisans eğitimini ise Delaware Üniversitesi'nde tamamladı.
Birol Aydemir, 1989'da Devlet Planlama Teşkilatına uzman yardımcısı olarak girdi, uzmanlık ve daire başkanlığı yaptıktan sonra, 2002 yılında DPT müsteşar yardımcılığına atandı, 2006-2008 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumunun kurucu başkanı oldu.
Aydemir, 2008-2009 yıllarında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde planlama müşavirliği görevinde bulundu.
Birol Aydemir, 2009-2011 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarı olarak görev aldı, 2011-2016 yılları arasında Türkiye İstatistik Kurumu başkanı olarak görev yaptı, Şubat 2016'da kendi isteğiyle emekli oldu.

Bir kez daha partiden istifa etmişti

Aydemir, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi olup, sektörel politikalar başkanı olarak Genel Merkez Başkanlık Kurulu üyeliği görevinde bulunmaktayken görüş ayrılıkları gerekçesi ile 15 Mart 2022 tarihinde Twitter'dan yaptığı açıklama ile partisinden istifa etmişti.
Birol Aydemir, bu istifanın ardından temmuz ayında İYİ Parti'ye katılmıştı.
CHP, bayrak, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
TÜRKİYE
İYİ Parti'den istifa etmişti: CHP'ye katıldı
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