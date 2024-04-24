https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/iyi-partiden-istifa-etmisti-chpye-katildi-1083104134.html

İYİ Parti'den istifa etmişti: CHP'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa etmişti: CHP'ye katıldı

Sputnik Türkiye

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı. 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T13:38+0300

2024-04-24T13:38+0300

2024-04-24T13:38+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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özgür özel

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, İYİ Parti'den istifa eden ve 5 aydır bağımsız milletvekili olan İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun, CHP'ye katıldığını duyurdu.Özel, "İstanbul üçüncü bölgede zaten bir kadın milletvekilinin çok eksikliğini hissediyorduk, depreme karşı verilecek çalışmalarda meclisteki yapıcı muhalefetimizde kendisine çok yük düşecek, emek verecek. Kendisinegrubumuza hoş geldin diyorum" diyerek CHP rozeti taktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/chp-genel-baskani-ozel-erdogan-ile-yapilacak-gorusme-bir-nezaket-ziyareti-degil-1082909298.html

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