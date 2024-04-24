https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/iyi-partiden-istifa-etmisti-chpye-katildi-1083104134.html
İYİ Parti'den istifa etmişti: CHP'ye katıldı
İYİ Parti'den istifa etmişti: CHP'ye katıldı
Sputnik Türkiye
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı. 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T13:38+0300
2024-04-24T13:38+0300
2024-04-24T13:38+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, İYİ Parti'den istifa eden ve 5 aydır bağımsız milletvekili olan İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun, CHP'ye katıldığını duyurdu.Özel, "İstanbul üçüncü bölgede zaten bir kadın milletvekilinin çok eksikliğini hissediyorduk, depreme karşı verilecek çalışmalarda meclisteki yapıcı muhalefetimizde kendisine çok yük düşecek, emek verecek. Kendisinegrubumuza hoş geldin diyorum" diyerek CHP rozeti taktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/chp-genel-baskani-ozel-erdogan-ile-yapilacak-gorusme-bir-nezaket-ziyareti-degil-1082909298.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, özgür özel, rozet
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, özgür özel, rozet
İYİ Parti'den istifa etmişti: CHP'ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, İYİ Parti'den istifa eden ve 5 aydır bağımsız milletvekili olan İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun, CHP'ye katıldığını duyurdu.
Özel, "İstanbul üçüncü bölgede zaten bir kadın milletvekilinin çok eksikliğini hissediyorduk, depreme karşı verilecek çalışmalarda meclisteki yapıcı muhalefetimizde kendisine çok yük düşecek, emek verecek. Kendisinegrubumuza hoş geldin diyorum" diyerek CHP rozeti taktı.