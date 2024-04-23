https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/freni-bosalan-otobus-yolcu-bekleme-alanina-daldi-1083064353.html

Freni boşalan otobüs yolcu bekleme alanına daldı

Freni boşalan otobüs yolcu bekleme alanına daldı

Sputnik Türkiye

İzmir’de ESADAŞ firmasına ait yolcu otobüsü, perona yanaştığı esnada freninin boşalması üzerine duramadı ve yolcu beklemede alanındaki kapılara çarptı. Kazada... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T15:52+0300

2024-04-23T15:52+0300

2024-04-23T15:52+0300

türkiye

izmir

otobüs

kaza

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Olay, bugün İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ESADAŞ firmasına ait Erzurum-İzmir arası seyahat yapan Murat Keleş yönetimindeki 34 BN 7040 plakalı otobüs, yolcu almak üzere 50 numaralı perona yanaştığı esnada, freninin boşalması üzerine duramadı. Kontrolden çıkan otobüs, yolcu bekleme alanına çıkarak kapılara çarptı. İçerisinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüste çarpmanın etkisiyle maddi hasar oluştu.Öte yandan kazada ölü ya da yaralının olmadığı belirtildi.Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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izmir, otobüs, kaza