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Freni boşalan otobüs yolcu bekleme alanına daldı
Freni boşalan otobüs yolcu bekleme alanına daldı
Sputnik Türkiye
İzmir’de ESADAŞ firmasına ait yolcu otobüsü, perona yanaştığı esnada freninin boşalması üzerine duramadı ve yolcu beklemede alanındaki kapılara çarptı. Kazada... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T15:52+0300
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Olay, bugün İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ESADAŞ firmasına ait Erzurum-İzmir arası seyahat yapan Murat Keleş yönetimindeki 34 BN 7040 plakalı otobüs, yolcu almak üzere 50 numaralı perona yanaştığı esnada, freninin boşalması üzerine duramadı. Kontrolden çıkan otobüs, yolcu bekleme alanına çıkarak kapılara çarptı. İçerisinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüste çarpmanın etkisiyle maddi hasar oluştu.Öte yandan kazada ölü ya da yaralının olmadığı belirtildi.Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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izmir, otobüs, kaza
izmir, otobüs, kaza

Freni boşalan otobüs yolcu bekleme alanına daldı

15:52 23.04.2024
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW188599İzmir’de freni boşalan otobüs yolcu bekleme alanına çarparak durabildi
İzmir’de freni boşalan otobüs yolcu bekleme alanına çarparak durabildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW188599
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İzmir’de ESADAŞ firmasına ait yolcu otobüsü, perona yanaştığı esnada freninin boşalması üzerine duramadı ve yolcu beklemede alanındaki kapılara çarptı. Kazada ölü ve yaralının olmadığı belirtildi.
Olay, bugün İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre ESADAŞ firmasına ait Erzurum-İzmir arası seyahat yapan Murat Keleş yönetimindeki 34 BN 7040 plakalı otobüs, yolcu almak üzere 50 numaralı perona yanaştığı esnada, freninin boşalması üzerine duramadı. Kontrolden çıkan otobüs, yolcu bekleme alanına çıkarak kapılara çarptı. İçerisinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüste çarpmanın etkisiyle maddi hasar oluştu.
Öte yandan kazada ölü ya da yaralının olmadığı belirtildi.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
Rachel Araz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
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Sosyal medya fenomeni Rachel Araz trafik kazası geçirdi
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