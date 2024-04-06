https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/gurcistan-parlamento-baskani-lgbt-yasagi-icin-tarih-verdi-yasada-neler-var-1082529865.html

Gürcistan Parlamento Başkanı LGBT yasağı için tarih verdi: Yasa tasarısında neler var?

Gürcistan Parlamento Başkanı LGBT yasağı için tarih verdi: Yasa tasarısında neler var?

Sputnik Türkiye

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuashvili LGBT propagandasının yasaklaması ile ilgili olarak muhalefeti komisyona katılmaya ve Gürcü halkının sesine kulak... 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T17:39+0300

2024-04-06T17:39+0300

2024-04-06T17:40+0300

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ensest ilişki

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Gürcistan Parlamentosu Başkanı Shalva Papuashvili, LGBT propagandasının yasaklanmasına ilişkin Anayasa değişikliklerinin kamuoyunda değerlendirilmesi için Komisyonun 16 Nisan'da kurulacağını ve Parlamentodaki tartışmaların Mayıs ayı ortasında başlayacağını duyurdu.Parlamento çoğunluğu tarafından başlatılan yasa tasarılarına göre eşcinsel evlilikler, cinsiyet değişikliği, cinsiyet özelliklerini tanımlayan kavramların kullanımının kısıtlanması ve tüm bunların propagandasının yasaklanması planlanıyor. Girişimin ülke çapında tartışılmasına ilgili komisyonun kurulmasının ardından başlanacağı ifade edildi.Papuashvili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Gürcü yetkililer Mart ayı sonunda LGBT propagandasını yasaklamayı planladıklarını açıklamışlardı. Gerekçe olarak da aile değerlerini ve gelecek nesilleri sözde liberal propagandanın beklenen ve telafisi mümkün olmayan sonuçlarından koruma ihtiyacı gösterilmişti.Gürcistan Anayasasında değişiklik yapılmasını öngören iki yasa tasarısı ve 'Aile Değerlerinin ve Küçüklerin Korunması' başlıklı bir anayasa yasa tasarısı hazırlandı.Bu tasarıların kabulü için parlamento milletvekili listesinin 3/4'ünün, yani en az 113 milletvekilinin oyu gerekiyor. Gürcü Rüyası ve Halkın Gücü tarafından temsil edilen parlamento çoğunluğunun şu anda parlamentoda yalnızca 83 bulunuyor.İktidardaki Gürcü Rüyası muhalefetin desteğine güvenmediklerini daha önce ifade etmişti. Gürcistan'da Ekim ayı sonunda parlamento seçimleri yapılacak.Söz konusu yasada neler var?Aile Değerlerinin ve Küçüklerin Korunması'na ilişkin anayasal kanun taslağı ile ilgili hükümler aşağıdaki gibidir:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240319/gurcistanda-lgbt-propagandasina-karsi-yasa-tasarisi-gundemde-bu-hafta-parlamentoya-sunulacak-1081839598.html

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gürcistan, gürcistan parlamentosu, lgbt, lgbt topluluğu, lgbti, ensest ilişki