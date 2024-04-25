https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/ferdi-tayfurlu-bahceli-videosunda-gonderme-mi-yapildi-mhpden-aciklama-geldi-1083165989.html
Ferdi Tayfur’lu Bahçeli videosunda gönderme mi yapıldı: MHP'den açıklama geldi
Ferdi Tayfur’lu Bahçeli videosunda gönderme mi yapıldı: MHP'den açıklama geldi
Sputnik Türkiye
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı eşliğinde yürüdüğü videosu dünden beri gündeme oturdu. Görüntülerin Cumhur İttifakı'na... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T23:28+0300
2024-04-25T23:28+0300
2024-04-25T23:33+0300
türkiye
devlet bahçeli
milliyetçi hareket partisi (mhp)
mhp
cumhur ittifakı
cumhur ittifakı seçim koordinasyon merkezi
cumhur ittifakı
meral akşener
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir parkta yaptığı yürüyüş, partisinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.Videoda Meclis'teki 23 Nisan törenlerine ve resepsiyona sağlık sorunları gerekçesiyle katılmayan Bahçeli'nin bir parktaki parkurda eşofman ve spor ayakkabıyla yürümesi yer aldı. Görüntüler, Ferdi Tayfur'un 'Söyleten sensin' şarkısıyla birlikte paylaşıldı. Videonun, fikir ayrılıklar yaşandığı ve bu sebeple Cumhur İttifakı ortağı AK Parti'ye bir gönderme olduğu öne sürüldü. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, söz konusu iddiayla ilgili tgrthaber.com.tr'ye konuştu.Videonun AK Parti'ye bir gönderme olduğu iddiasını yorumlayan Yalçın, "Dün sabah bir haber geçti, 'Sayın Devlet Bahçeli ameliyat oldu, bu yüzden 23 Nisan gösterilerine katılmadı' diye. Ben kendisiyle konuşmadım henüz büyüğümüzle; ama büyük bir ihtimalle bunun için yapılmış bir video. Videodaki şeyler, Cumhur İttifakı'na değil, arkadaşlar yanlış yorumluyorlar. Öyle bir şey yok. Ferdi Tayfur'u sever başkanımız. Bir de yürüyüşe çıkıyor, doktor tavsiyesiyle oradan bir enstantane yayınlamışlar. Mesele bundan ibaret" dedi.Yalçın, klibin şarkı sözlerine dikkat çekerek, şunları söyledi: Yalçın son olarak klibin "DEM Parti toplantılarında Türk Bayraklarının indirilmesine yönelik bir tavır" olabileceği yorumlarına da set çekerek "Evet, o işe çok tavırlıyız; o işi görüp de susanlara da tavırlıyız. Ama video ile ilgisi yok" ifadelerini kullandı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/devlet-bahcelinin-yuruyus-goruntuleri-soyleten-sensin-sarkisi-esliginde-paylasildi-1083117199.html
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devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı seçim koordinasyon merkezi, cumhur ittifakı, meral akşener
devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı seçim koordinasyon merkezi, cumhur ittifakı, meral akşener
Ferdi Tayfur’lu Bahçeli videosunda gönderme mi yapıldı: MHP'den açıklama geldi
23:28 25.04.2024 (güncellendi: 23:33 25.04.2024)
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı eşliğinde yürüdüğü videosu dünden beri gündeme oturdu. Görüntülerin Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye bir mesaj" olduğu iddia edildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın iddiaya ilişkin açıklama yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir parkta yaptığı yürüyüş, partisinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Videoda Meclis'teki 23 Nisan törenlerine ve resepsiyona sağlık sorunları gerekçesiyle katılmayan Bahçeli'nin bir parktaki parkurda eşofman ve spor ayakkabıyla yürümesi yer aldı.
Görüntüler, Ferdi Tayfur'un 'Söyleten sensin' şarkısıyla birlikte paylaşıldı.
Videonun, fikir ayrılıklar yaşandığı ve bu sebeple Cumhur İttifakı
ortağı AK Parti'
ye bir gönderme olduğu öne sürüldü. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, söz konusu iddiayla ilgili tgrthaber.com.tr
'ye konuştu.
Videonun AK Parti'ye bir gönderme olduğu iddiasını yorumlayan Yalçın, "Dün sabah bir haber geçti, 'Sayın Devlet Bahçeli ameliyat oldu, bu yüzden 23 Nisan gösterilerine katılmadı' diye. Ben kendisiyle konuşmadım henüz büyüğümüzle; ama büyük bir ihtimalle bunun için yapılmış bir video. Videodaki şeyler, Cumhur İttifakı'na değil, arkadaşlar yanlış yorumluyorlar. Öyle bir şey yok. Ferdi Tayfur'u sever başkanımız. Bir de yürüyüşe çıkıyor, doktor tavsiyesiyle oradan bir enstantane yayınlamışlar. Mesele bundan ibaret" dedi.
Yalçın, klibin şarkı sözlerine dikkat çekerek, şunları söyledi:
"Oradaki şarkı sözlerini mesela başka bir şekilde düşünelim, şarkı sözlerini Cumhur İttifakı'na yorumlayacaklarına, bizden giden Meral Akşener'e ve o ekibe yorumlaması daha doğru olmaz mı? Kongreleri geliyor cumartesi, onlara da yorumlamaya bir yani alternatif olarak söylüyorum.
Yalçın son olarak klibin "DEM Parti toplantılarında Türk Bayraklarının indirilmesine yönelik bir tavır" olabileceği yorumlarına da set çekerek "Evet, o işe çok tavırlıyız; o işi görüp de susanlara da tavırlıyız. Ama video ile ilgisi yok" ifadelerini kullandı