https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/fatih-terimden-hakemlere-bir-tepki-daha-boyle-bir-hakem-masraf-edip-fransadan-mi-getirilir-1083134922.html

Fatih Terim'den hakemlere bir tepki daha: 'Böyle bir hakem masraf edip Fransa'dan mı getirilir'

Fatih Terim'den hakemlere bir tepki daha: 'Böyle bir hakem masraf edip Fransa'dan mı getirilir'

Sputnik Türkiye

Yunanistan Süper Lig'inde Panathinaikos, AEK'ya 3-0 kaybederek zirvenin 4 puan gerisine düştü. Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim hakemlere tepki... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T09:58+0300

2024-04-25T09:58+0300

2024-04-25T10:11+0300

spor

fatih terim

panathinaikos

aek

hakem

yabancı hakem

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Yunanistan Süper Lig'inde Panathinaikos, AEK'ya 3-0 kaybederek zirvenin 4 puan gerisine düştü. Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonunda hakemlerle ilgili eleştirilerde bulundu.Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0 kaybettikleri AEK maçının ardından açıklamalarda bulundu.'Golü erken yedik ve dengemiz bozuldu'Hakem kararlarını eleştiren Terim, "Bugün iyi oynamadık. Rakibimizi tebrik ederek başlayayım. İyi oynadılar ve kazanmayı hak ettiler. Golü erken yedik ve dengemiz bozuldu. Tartışılabilecek bir konu varsa o da Kotsiras'ın penaltı pozisyonu. Eğer o penaltı verilseydi oyuna girebilirdik. Hakemler bu sahaya geldiklerinde bize biraz tuhaf davranıyorlar. Kaliteli bir hakemle oynamadık. Bu tabii ki AEK'nin maçı hak etmediği anlamına gelmez. Onlar bizden daha iyi oynadı. Tekrar söylüyorum, penaltıyla 1-1 olsaydı belki farklı şeyler söyleyebilirdik. Rakibin işini kolaylaştırdık, onlara yeterli alan verdik, merkezde yeterince top kaybettik. Maç içinde skoru tersine çevirebileceğimizi düşünmüyordum. İyi oynayamadık." dedi.'Böyle bir hakem masraf edip Fransa'dan mı getirilir'Yabancı hakeme değinen Terim, "Şimdi siz bize soruyorsunuz, biz de oyun hakkında konuşuyoruz. Bir muhabir olarak bize iyi oynayıp oynamadığımızı söyleme hakkına sahipsiniz. Etkilenmeyen be umursamayan tek kişi hakemdir. Penaltıdan kaybetmedik evet ama VAR da bir şey söylemedi. Sonra gelip bize sarı kart veriyorlar. Hakeme nasıl saygı duyabiliriz böyle? Penaltıdan gol atsak yine kaybedebilirdik. Saygı duyulmasını istiyormuş, sen saygı duyulacak bir adam değilsin ki. Böyle bir hakem masraf edip Fransa'dan mı getirilir" ifadelerini kullandı.Son olarak şampiyonluktan vazgeçmeyeceklerini söyleyen Terim, "Son düdüğe kadar vazgeçmeye niyetimiz yok. Şansımız varsa sonuna kadar devam edeceğiz. Bugün mağlup olduk ama hiçbir şey bitmiş değil. Kağıt üzerinde büyük bir avantajı kaybettik. Sonuna kadar takip edeceğiz." dedi.'Hakemlerden genelde bahsetmem'Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim mart ayında da, PAOK'a kaybettikleri maçın ardından konuşmuş ve "Hakemlerden genelde bahsetmem ama Yunan Ligi kalitesiz hakemleri hak etmiyor. Maçın sonuna sadece 4 dakika vermeye utanır insan. Kırmızı kart ve çaldığı fauller hakkında bir şey söylemiyorum. Eğer böyle yabancı hakem göndereceklerse göndermesinler. Danimarka'nın en kötü hakemi buraya geldi." ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/panathinaikostan-padisah-temali-fatih-terim-paylasimi-1082791235.html

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