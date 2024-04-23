https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/cumhurbaskani-erdogan-chp-genel-baskani-ozgur-ozel-ile-tbmm-resepsiyonunda-bir-araya-geldi-1083074668.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'i çaya davet etti: 'Önümüzdeki hafta görüşeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'i çaya davet etti: 'Önümüzdeki hafta görüşeceğiz'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonun sonunda TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel ve siyasi parti temsilcileriyle çay içip sohbet etti. Erdoğan, Özel... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T20:20+0300

2024-04-23T20:20+0300

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recep tayyip erdoğan

türkiye

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

özgür özel

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş eşliğinde resepsiyonun yapıldığı tören salonuna giren Erdoğan, bazı davetlilerle sohbet etti.Erdoğan, burada basın mensuplarının, CHP Genel Başkanı Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorusuna, "Benimle bir görüşme talepleri oldu. İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz" karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş'la Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti. Salona CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile diğer siyasi partilerin temsilcileri de davet edildi.Özel’i AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun “Cumhurbaşkanımız burada çalışıyorlar sizi çaya davet ediyor” diyerek davet ettiği belirtildi. Erdoğan burada, CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve diğer siyasi parti temsilcileriyle çay içip sohbet etti. Yaklaşık 10 dakika süren sohbet sonrası Kurtulmuş ile salondan çıkan Erdoğan, basın mensuplarının sorusu üzerine, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz" açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından Meclis'ten ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ozgur-ozel-cumhurbaskani-erdoganla-haftaya-gorusmeyi-planliyoruz-1083065742.html

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recep tayyip erdoğan, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, özgür özel