Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'i çaya davet etti: 'Önümüzdeki hafta görüşeceğiz'
20:20 23.04.2024 (güncellendi: 21:46 23.04.2024)
© AA / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.
© AA / Mustafa Kamacı
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonun sonunda TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel ve siyasi parti temsilcileriyle çay içip sohbet etti. Erdoğan, Özel ile gelecek hafta bir araya geleceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş eşliğinde resepsiyonun yapıldığı tören salonuna giren Erdoğan, bazı davetlilerle sohbet etti.
Erdoğan, burada basın mensuplarının, CHP Genel Başkanı Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorusuna, "Benimle bir görüşme talepleri oldu. İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz" karşılığını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş'la Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti.
Salona CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile diğer siyasi partilerin temsilcileri de davet edildi.
© AA / Emin SansarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.
© AA / Emin Sansar
Özel’i AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun “Cumhurbaşkanımız burada çalışıyorlar sizi çaya davet ediyor” diyerek davet ettiği belirtildi.
Erdoğan burada, CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve diğer siyasi parti temsilcileriyle çay içip sohbet etti.
Yaklaşık 10 dakika süren sohbet sonrası Kurtulmuş ile salondan çıkan Erdoğan, basın mensuplarının sorusu üzerine, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz" açıklamasını yaptı.
© CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda) de katıldı.
1/4
© Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda) de katıldı.
© CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda) de katıldı.
2/4
© Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda) de katıldı.
© CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda) de katıldı.
3/4
© Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda) de katıldı.
© CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda) de katıldı.
4/4
© Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda) de katıldı.
1/4
© Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda) de katıldı.
2/4
© Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda) de katıldı.
3/4
© Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda) de katıldı.
4/4
© Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda) de katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından Meclis'ten ayrıldı.