https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/duma-baskani-volodin-batinin-cinsiyet-degistirme-politikasi-uluslarinin-yozlasmasina-yol-acti-1083146569.html
Duma Başkanı Volodin: Batı’nın cinsiyet değiştirme politikası uluslarının yozlaşmasına yol açtı
Duma Başkanı Volodin: Batı’nın cinsiyet değiştirme politikası uluslarının yozlaşmasına yol açtı
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Volodin, trans geçiş ve cinsiyet değişimi sürecinin yasal olarak kolaylaştırılması için lobicilik yapan... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T12:18+0300
2024-04-25T12:18+0300
2024-04-25T12:21+0300
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Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram paylaşımında, İsveç parlamentosunun kişilerin yasal cinsiyetlerini değiştirebilme yaşını 18’den 16’ya düşüren ve süreci kolaylaştıran yasayı kabul ettiği kararı değerlendirdi.Volodin, “Cinsiyet değiştirme sürecinin hızlandırılması ve yasal düzeyde kolaylaştırılması için lobicilik yapan Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere’nin bu politikaları, kendi uluslarının yozlaşmasına giden yoldur” yorumunda bulundu.İsveç’te söz konusu yasanın, vatandaşlarının yüzde 59’unun buna karşı çıkmasına rağmen kabul edildiğine dikkat çeken Duma Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:Aktif propagandanın, cinsiyet değiştirme ameliyatlarının karlı bir iş haline gelmesine yol açtığını kaydeden Volodin, “Bu pazar geçen yıl 1 milyar dolara yaklaştı. Ortalama yıllık büyüme oranının yüzde 12 olması bekleniyor. Bu oran Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere’nin yıllık ekonomik büyüme oranından kat kat daha yüksek” diye belirtti.Avrupa ve ABD’de yaşananların 'bir felaket ve gerçek bir insanlık trajedisi' olduğunu yazan Duma Başkanı, “Yetişkinlerin ve en önemlisi çocukların çoğunun psikolojisi ve yaşamı bozuldu. Yalnızca ABD’de cinsel kimlik bozukluğu teşhisi konan çocukların sayısı 2017’den bu yana neredeyse üç kat arttı” diye ekledi.Volodin, “Rusya ise buna karşı. Yürüdüğümüz yollar farklı” diye kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240322/rusya-lgbt-hareketini-teror-orgutleri-listesine-dahil-etti-1081957090.html
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rusya, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, vyaçeslav volodin, avrupa birliği, abd, lgbt, almanya, iskoçya, finlandiya, ingiltere
rusya, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, vyaçeslav volodin, avrupa birliği, abd, lgbt, almanya, iskoçya, finlandiya, ingiltere
Duma Başkanı Volodin: Batı’nın cinsiyet değiştirme politikası uluslarının yozlaşmasına yol açtı
12:18 25.04.2024 (güncellendi: 12:21 25.04.2024)
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Volodin, trans geçiş ve cinsiyet değişimi sürecinin yasal olarak kolaylaştırılması için lobicilik yapan Batı’nın bu politikasının, uluslarının yozlaşmasına giden yol olduğunu belirtti.
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram paylaşımında, İsveç parlamentosunun kişilerin yasal cinsiyetlerini değiştirebilme yaşını 18’den 16’ya düşüren ve süreci kolaylaştıran yasayı kabul ettiği kararı değerlendirdi.
Volodin, “Cinsiyet değiştirme sürecinin hızlandırılması ve yasal düzeyde kolaylaştırılması için lobicilik yapan Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere’nin bu politikaları, kendi uluslarının yozlaşmasına giden yoldur” yorumunda bulundu.
İsveç’te söz konusu yasanın, vatandaşlarının yüzde 59’unun buna karşı çıkmasına rağmen kabul edildiğine dikkat çeken Duma Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
Daha önce Alman Federal Meclisi, ülkede her yıl cinsiyet değiştirme fırsatını veren yasayı kabul etmişti. Bunun için nüfus idaresine başvurmak yeterli. Yasa çocukları da kapsıyor. Almanya ve İsveç, cinsiyet değiştirme sürecini basitleştiren ilk ülkeler değil. Bunu 2023’te Finlandiya, 2022’de İspanya daha önce Norveç, İngiltere, Danimarka da yaptı. İskoçya daha da ileri gitti. Trans bireylere yönelik zamirlerin yanlış kullanılması durumunda 7 yıla varan hapis cezası öngören yasa 1 Nisan 2024’te yürürlüğe girdi.
Aktif propagandanın, cinsiyet değiştirme ameliyatlarının karlı bir iş haline gelmesine yol açtığını kaydeden Volodin, “Bu pazar geçen yıl 1 milyar dolara yaklaştı. Ortalama yıllık büyüme oranının yüzde 12 olması bekleniyor. Bu oran Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere’nin yıllık ekonomik büyüme oranından kat kat daha yüksek” diye belirtti.
Avrupa ve ABD’de yaşananların 'bir felaket ve gerçek bir insanlık trajedisi' olduğunu yazan Duma Başkanı, “Yetişkinlerin ve en önemlisi çocukların çoğunun psikolojisi ve yaşamı bozuldu. Yalnızca ABD’de cinsel kimlik bozukluğu teşhisi konan çocukların sayısı 2017’den bu yana neredeyse üç kat arttı” diye ekledi.
Volodin, “Rusya ise buna karşı. Yürüdüğümüz yollar farklı” diye kaydetti.