https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/batmanda-dem-parti-il-binasinda-arama-yapildi-1083121003.html
Batman'da DEM Parti il binasında arama yapıldı
Batman'da DEM Parti il binasında arama yapıldı
Sputnik Türkiye
Batman'da terör soruşturması kapsamında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il binasında polis ekiplerince arama yapıldı. 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T21:01+0300
2024-04-24T21:01+0300
2024-04-24T21:01+0300
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Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekipleri, DEM Parti il binasında arama yaptı.Arama sırasında birçok örgütsel doküman, PKK mensuplarının poster ve afişleri ile yasa dışı kitaplar ele geçirildi.Aramanın ardından polis ekipleri il binasından ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/adalet-bakanindan-kapatilan-partiler-mesaji-ayni-yolu-izlerse-dem-parti-de-ayni-muameleyi-gorur-1083099647.html
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batman, batman, batman, halkların eşitlik ve demokrasi partisi, dem parti, dem parti
Batman'da DEM Parti il binasında arama yapıldı
Batman'da terör soruşturması kapsamında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il binasında polis ekiplerince arama yapıldı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekipleri, DEM Parti il binasında arama yaptı.
Arama sırasında birçok örgütsel doküman, PKK mensuplarının poster ve afişleri ile yasa dışı kitaplar ele geçirildi.
Aramanın ardından polis ekipleri il binasından ayrıldı.