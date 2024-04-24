https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/batmanda-dem-parti-il-binasinda-arama-yapildi-1083121003.html

Batman'da DEM Parti il binasında arama yapıldı

Batman'da DEM Parti il binasında arama yapıldı

Sputnik Türkiye

Batman'da terör soruşturması kapsamında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il binasında polis ekiplerince arama yapıldı. 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T21:01+0300

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türkiye

batman

batman

batman

halkların eşitlik ve demokrasi partisi

dem parti

dem parti

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Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekipleri, DEM Parti il binasında arama yaptı.Arama sırasında birçok örgütsel doküman, PKK mensuplarının poster ve afişleri ile yasa dışı kitaplar ele geçirildi.Aramanın ardından polis ekipleri il binasından ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/adalet-bakanindan-kapatilan-partiler-mesaji-ayni-yolu-izlerse-dem-parti-de-ayni-muameleyi-gorur-1083099647.html

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