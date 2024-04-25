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Valilik duyurdu: Olumsuz hava koşulları sebebiyle kentin tüm ilçelerinde okullar öğleden sonra tatil
Valilik duyurdu: Olumsuz hava koşulları sebebiyle kentin tüm ilçelerinde okullar öğleden sonra tatil
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Çankırı'da beklenen kuvvetli lodos, fırtına ve toz taşınımı nedeniyle il genelinde eğitime yarım gün ara verildi. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
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Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, bugün saat 13.00'ten itibaren merkez ve ilçelerdeki resmi ve özel tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarının tedbir amaçlı tatil edildiği belirtildi.Açıklamada, 13.00-20.00 saatleri arasında yaşanabilecek olumsuz hava koşulları dolayısıyla vatandaşların gerekli tedbirleri alması ve riskli yapılardan uzak durulması uyarısında bulunuldu.
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çankırı, okul, tatil, fırtına

Valilik duyurdu: Olumsuz hava koşulları sebebiyle kentin tüm ilçelerinde okullar öğleden sonra tatil

11:44 25.04.2024 (güncellendi: 12:13 25.04.2024)
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Çankırı'da beklenen kuvvetli lodos, fırtına ve toz taşınımı nedeniyle il genelinde eğitime yarım gün ara verildi.
Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, bugün saat 13.00'ten itibaren merkez ve ilçelerdeki resmi ve özel tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarının tedbir amaçlı tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, 13.00-20.00 saatleri arasında yaşanabilecek olumsuz hava koşulları dolayısıyla vatandaşların gerekli tedbirleri alması ve riskli yapılardan uzak durulması uyarısında bulunuldu.
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