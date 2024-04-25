https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/biden-yonetimi-kievin-basari-elde-edecegine-inanmiyor-1083136118.html

‘Biden yönetimi Kiev’in başarı elde edeceğine inanmıyor’

‘Biden yönetimi Kiev’in başarı elde edeceğine inanmıyor’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Ukrayna’nın yaklaşık 61 milyar dolarlık yardım paketi sayesinde bile savaş alanında başarı elde edeceğine şüpheyle baktığı... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T10:36+0300

2024-04-25T10:36+0300

2024-04-25T10:36+0300

ukrayna krizi

abd

beyaz saray

washington

joe biden

ukrayna

ukrayna ordusu

askeri yardım

kiev

rusya

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Politico gazetesi, adını vermediği üç ABD’li yetkiliye atıfla verdiği haberde, Beyaz Saray temsilcilerinin, Kongre’nin onay verdiği ve Başkan Joe Biden’in Ukrayna’ya 61 milyar dolarlık askeri yardım paketine rağmen Kiev’in savaş alanında başarılı olacağına inanmadığı ifade edildi.Kaynaklardan biri, gazeteye açıklamasında, “Kazanmak için ihtiyaç duydukları her şey alacaklar mı? Nihayetinde evet. Ama bu, kazanacaklarını garanti etmiyor” dedi.Son aylarda savaş alanındaki durumun çok değiştiğini dile getiren yetkililer, bunun büyük ölçüde Ukrayna ordusunun yaşadığı mühimmat kıtlığı yüzünden meydana geldiğine dikkat çekse de yardım tahsis edildikten sonra bile “aylarca ve yıllarca süren toprak kayıplarını tersine çevirmek ciddi çaba gerektireceğini” savundu.Aynı zamanda ABD’nin, Kiev’in özellikle geçen yılki karşı taarruzun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından taktik ve önceliklerini sorguladığı ifade edildi.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 24 Nisan Çarşamba günkü basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna’ya silah tedarikinin yeniden başlamasına rağmen Rusya’nın özel askeri harekat bölgesinde yeni taktiksel başarılar elde edebileceğini itiraf etmişti.ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen ve içinde Ukrayna’ya 61, İsrail’e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da yer aldığı toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketini imzalamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/abd-ulusal-guvenlik-danismani-rusyani-cephede-yeni-basarilar-elde-etme-olasiliginin-farkindayiz-1083123986.html

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