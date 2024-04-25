https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/abd-ulusal-guvenlik-danismani-rusyani-cephede-yeni-basarilar-elde-etme-olasiliginin-farkindayiz-1083123986.html

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Rusya'nı cephede yeni başarılar elde etme olasılığının farkındayız

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Rusya'nı cephede yeni başarılar elde etme olasılığının farkındayız

Sputnik Türkiye

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikinin yeniden başlamasına rağmen Rusya'nın cephede yeni taktiksel başarılar elde... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T01:12+0300

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2024-04-25T01:12+0300

ukrayna krizi

jake sullivan

abd

ukrayna

ukrayna krizi

silah

rusya

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, düzenlediği günlük basın toplantısında ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikinin yeniden başlamasına rağmen Rusya'nın özel askeri harekat bölgesinde yeni taktiksel başarılar elde edebileceğini itiraf etti.Sullivan, “Bugünkü açıklama Ukrayna için iyi bir haber olsa da, savaş alanında hala ciddi baskı altındalar. Rusya'nın önümüzdeki haftalarda yeni taktiksel başarılar elde etmesi mümkün görünüyor” dedi.Sullivan ayrıca, yeni yardım paketinin Kiev rejimine aktarılmasındaki 6 aylık gecikmenin, Avdeyevka da dahil olmak üzere Ukrayna'nın bazı topraklarını kaybetmesine yol açtığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/pentagon-dogruladi-atacms-fuzeleri-nisan-ayinda-ukraynaya-gizlice-teslim-edildi-1083121979.html

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jake sullivan, abd, ukrayna, ukrayna krizi, silah, rusya