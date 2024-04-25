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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/abd-ulusal-guvenlik-danismani-rusyani-cephede-yeni-basarilar-elde-etme-olasiliginin-farkindayiz-1083123986.html
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Rusya'nı cephede yeni başarılar elde etme olasılığının farkındayız
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Rusya'nı cephede yeni başarılar elde etme olasılığının farkındayız
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikinin yeniden başlamasına rağmen Rusya'nın cephede yeni taktiksel başarılar elde... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T01:12+0300
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, düzenlediği günlük basın toplantısında ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikinin yeniden başlamasına rağmen Rusya'nın özel askeri harekat bölgesinde yeni taktiksel başarılar elde edebileceğini itiraf etti.Sullivan, “Bugünkü açıklama Ukrayna için iyi bir haber olsa da, savaş alanında hala ciddi baskı altındalar. Rusya'nın önümüzdeki haftalarda yeni taktiksel başarılar elde etmesi mümkün görünüyor” dedi.Sullivan ayrıca, yeni yardım paketinin Kiev rejimine aktarılmasındaki 6 aylık gecikmenin, Avdeyevka da dahil olmak üzere Ukrayna'nın bazı topraklarını kaybetmesine yol açtığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/pentagon-dogruladi-atacms-fuzeleri-nisan-ayinda-ukraynaya-gizlice-teslim-edildi-1083121979.html
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jake sullivan, abd, ukrayna, ukrayna krizi, silah, rusya

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Rusya'nı cephede yeni başarılar elde etme olasılığının farkındayız

01:12 25.04.2024
© AAABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© AA
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikinin yeniden başlamasına rağmen Rusya'nın cephede yeni taktiksel başarılar elde edebileceğini belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, düzenlediği günlük basın toplantısında ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikinin yeniden başlamasına rağmen Rusya'nın özel askeri harekat bölgesinde yeni taktiksel başarılar elde edebileceğini itiraf etti.
Sullivan, “Bugünkü açıklama Ukrayna için iyi bir haber olsa da, savaş alanında hala ciddi baskı altındalar. Rusya'nın önümüzdeki haftalarda yeni taktiksel başarılar elde etmesi mümkün görünüyor” dedi.
Sullivan ayrıca, yeni yardım paketinin Kiev rejimine aktarılmasındaki 6 aylık gecikmenin, Avdeyevka da dahil olmak üzere Ukrayna'nın bazı topraklarını kaybetmesine yol açtığını kaydetti.
ATACMS füzeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
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