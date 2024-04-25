https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/abd-ulusal-guvenlik-danismani-rusyani-cephede-yeni-basarilar-elde-etme-olasiliginin-farkindayiz-1083123986.html
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Rusya'nı cephede yeni başarılar elde etme olasılığının farkındayız
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Rusya'nı cephede yeni başarılar elde etme olasılığının farkındayız
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikinin yeniden başlamasına rağmen Rusya'nın cephede yeni taktiksel başarılar elde... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T01:12+0300
2024-04-25T01:12+0300
2024-04-25T01:12+0300
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, düzenlediği günlük basın toplantısında ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikinin yeniden başlamasına rağmen Rusya'nın özel askeri harekat bölgesinde yeni taktiksel başarılar elde edebileceğini itiraf etti.Sullivan, “Bugünkü açıklama Ukrayna için iyi bir haber olsa da, savaş alanında hala ciddi baskı altındalar. Rusya'nın önümüzdeki haftalarda yeni taktiksel başarılar elde etmesi mümkün görünüyor” dedi.Sullivan ayrıca, yeni yardım paketinin Kiev rejimine aktarılmasındaki 6 aylık gecikmenin, Avdeyevka da dahil olmak üzere Ukrayna'nın bazı topraklarını kaybetmesine yol açtığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/pentagon-dogruladi-atacms-fuzeleri-nisan-ayinda-ukraynaya-gizlice-teslim-edildi-1083121979.html
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jake sullivan, abd, ukrayna, ukrayna krizi, silah, rusya
jake sullivan, abd, ukrayna, ukrayna krizi, silah, rusya
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Rusya'nı cephede yeni başarılar elde etme olasılığının farkındayız
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikinin yeniden başlamasına rağmen Rusya'nın cephede yeni taktiksel başarılar elde edebileceğini belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, düzenlediği günlük basın toplantısında ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikinin yeniden başlamasına rağmen Rusya'nın özel askeri harekat bölgesinde yeni taktiksel başarılar elde edebileceğini itiraf etti.
Sullivan, “Bugünkü açıklama Ukrayna için iyi bir haber olsa da, savaş alanında hala ciddi baskı altındalar. Rusya'nın önümüzdeki haftalarda yeni taktiksel başarılar elde etmesi mümkün görünüyor” dedi.
Sullivan ayrıca, yeni yardım paketinin Kiev rejimine aktarılmasındaki 6 aylık gecikmenin, Avdeyevka da dahil olmak üzere Ukrayna'nın bazı topraklarını kaybetmesine yol açtığını kaydetti.