https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/abdulkadir-selvi-erdoganin-abd-gezisi-iptal-mi-edildi-1083087016.html

Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın ABD gezisi iptal mi edildi?

Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın ABD gezisi iptal mi edildi?

Sputnik Türkiye

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretinin iptal edildiğine dair iddiaları köşesine taşıdı ve "İptal edilen ABD... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T09:32+0300

2024-04-24T09:32+0300

2024-04-24T09:32+0300

politika

abdulkadir selvi

abd

israil

türkiye

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

filistin

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Erdoğan'ın ABD gezisine ilişkin ortaya atılan iddiayı paylaştı ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Mayıs’ta yapacağı açıklanan ABD gezisine ilişkin olarak ODA TV’de bir haber çıktı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsrail’e yapılacak olan 26 milyar dolarlık yardımın onaylanması nedeniyle ABD gezisini iptal ettiği yazıyordu. Haberle ilgili teyit ya da yalanlama yoluna gidilmedi. Ben de haberin doğruluğunu ya da yanlışlığını araştırmak için özel bir çaba içine girmedim. İstedim ki her şey doğal seyrinde devam etsin. Ama başka bir gelişme de yaşanmadı. Her şey anında yalanlanır ya da doğrulanırken bu konuda bir gelişme yaşanmaması da tuhafıma gitti. Bunun üzerine haberin doğruluk derecesini soruşturmaya karar verdim" dedi.Selvi bu süreçte edindiği bilgileri ise şu şekilde paylaştı:Selvi ziyaretin iki ülke ilişkileri açısından kritik önemde olduğunu söyledi ve "Gazeteci olarak bana düşen bu süreci izleyip, ulaştığım doğru bilgileri kamuoyuna iletmek. İptal edilen ABD ziyareti mi Türkiye için daha yararlı olur, yoksa Erdoğan’ın Beyaz Saray’da Biden ile görüşmesi mi daha yararlı olur? Biz bu konjonktürü zor yakalarız. Dilerim Erdoğan’ın ABD ziyareti ertelenmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden’le bir araya gelip Türkiye’nin gündemindeki konuları görüşür." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/cumhurbaskani-erdogan-almanya-cumhurbaskani-steinmeier-ile-bir-araya-gelecek-1083080215.html

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