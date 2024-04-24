Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın ABD gezisi iptal mi edildi?
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC. TRK" ile , Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22’nci Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Özbekistan’a hareket etti.
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI
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Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretinin iptal edildiğine dair iddiaları köşesine taşıdı ve "İptal edilen ABD ziyareti mi Türkiye için daha yararlı olur, yoksa Erdoğan’ın Beyaz Saray’da Biden ile görüşmesi mi daha yararlı olur? Biz bu konjonktürü zor yakalarız" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Erdoğan'ın ABD gezisine ilişkin ortaya atılan iddiayı paylaştı ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Mayıs’ta yapacağı açıklanan ABD gezisine ilişkin olarak ODA TV’de bir haber çıktı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsrail’e yapılacak olan 26 milyar dolarlık yardımın onaylanması nedeniyle ABD gezisini iptal ettiği yazıyordu. Haberle ilgili teyit ya da yalanlama yoluna gidilmedi. Ben de haberin doğruluğunu ya da yanlışlığını araştırmak için özel bir çaba içine girmedim. İstedim ki her şey doğal seyrinde devam etsin. Ama başka bir gelişme de yaşanmadı. Her şey anında yalanlanır ya da doğrulanırken bu konuda bir gelişme yaşanmaması da tuhafıma gitti. Bunun üzerine haberin doğruluk derecesini soruşturmaya karar verdim" dedi.
Selvi bu süreçte edindiği bilgileri ise şu şekilde paylaştı:
"İsmail Haniye ile Erdoğan görüşmesinden sonra ABD tarafında bir grup, Erdoğan-Biden görüşmesini engellemek istiyor. Haniye görüşmesinden sonra İsrail, Erdoğan-Biden görüşmesini engellemeye çalışıyor. İki ülke heyetleri 9 Mayıs’ta ziyaret gerçekleşecek şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Beyaz Saray, 9 Mayıs’a hazırlanıyor. Beyaz Saray ile ABD Büyükelçiliğimiz arasında görüşmede kimlerin yer alacağı, iki liderin baş başa görüşmesinin ne kadar olacağı, basının nerede duracağı gibi konularda toplantılar yapılıyor. Görüşme tarihi olarak 9 Mayıs tarihi belirlendi ama görüşmenin hangi saat dilimleri arasında yapılacağı, ne kadar sürmesinin planlandığı konusunda ABD’den bir bildirimde bulunulmadı. Tarih belli, saat aralığı henüz bildirilmedi. Belli ki ABD ve İsrail tarafından bir grup görüşmenin yapılmasını engellemeye çalışıyor. Son ana kadar çabalarını sürdürecekler. Ancak en azından bu aşamada Türkiye tarafından ziyaretin iptal edildiğine ilişkin bir bilgiye ulaşamadım. Konuştuğum yetkililer ziyaret gerçekleşecek gibi çalıştıklarını bildirdiler. Ziyaretin iptal edildiğine dair kendilerine bir talimat gelmediğini söylediler. Bir gri alan olduğunu görüyorum ama şunu çok net olarak söyleyebilirim ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ziyaretin iptal edildiğine ilişkin olarak bir talimat verilmiş değil. Beyaz Saray ise Erdoğan’ın 9 Mayıs’ta yapacağı ziyarete hazırlanıyor."
Selvi ziyaretin iki ülke ilişkileri açısından kritik önemde olduğunu söyledi ve "Gazeteci olarak bana düşen bu süreci izleyip, ulaştığım doğru bilgileri kamuoyuna iletmek. İptal edilen ABD ziyareti mi Türkiye için daha yararlı olur, yoksa Erdoğan’ın Beyaz Saray’da Biden ile görüşmesi mi daha yararlı olur? Biz bu konjonktürü zor yakalarız. Dilerim Erdoğan’ın ABD ziyareti ertelenmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden’le bir araya gelip Türkiye’nin gündemindeki konuları görüşür." dedi.