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Beşiktaş'ta haciz iddiası: 'Ödeme yapılmamış'
Beşiktaş'ta haciz iddiası: 'Ödeme yapılmamış'
Sputnik Türkiye
Beşiktaş JK’da eskiden yapılan anlaşma nedeniyle forma arkalarındaki baskı malzemelerini üreten firmaya ödeme yapmamasından dolayı haciz geldiği öne sürüldü. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
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Süper Lig devi Beşiktaş'ta haciz krizi yaşandığı iddia ediliyor.Gazeteci Erdener Karataş'ın haberine göre; Geçmişte yapılan anlaşma doğrultusunda Eylül 2023 – 1 Aralık 2023 tarihleri arasında formaların arkasına yapılan baskıların malzemesini üreten firmaya ödeme yapılmaması nedeniyle haciz işlemleri başlatıldığı öne sürüldü.Baskı malzemesi üreten firmayla anlaşılamaması nedeniyle Kartal Yuvası’na hacze geldiği, mevcut yönetim kurulunun da hızlıca konuyla ilgili aksiyon aldığı öğrenildi.Fikret Orman'ın ardından bir ilkBu doğrultuda baskı malzemesi üreten firmanın haciz işlemleri başlatması üzerine Beşiktaş yönetimi karşı tarafla anlaşarak ödeme konusunda uzlaşmaya varıp haczi kaldırdı.Beşiktaş yönetimine, Fikret Orman başkanlığından sonra ilk kez haciz gelmesi taraftarları endişelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/tff-ve-tum-kulupler-onayladi-turk-futbolunda-yeni-donem-basliyor-1083127244.html
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beşiktaşa haciz mi geldi, beşiktaş haciz
beşiktaşa haciz mi geldi, beşiktaş haciz

Beşiktaş'ta haciz iddiası: 'Ödeme yapılmamış'

06:50 25.04.2024
© AABeşiktaş - forma- logo
Beşiktaş - forma- logo - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© AA
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Beşiktaş JK’da eskiden yapılan anlaşma nedeniyle forma arkalarındaki baskı malzemelerini üreten firmaya ödeme yapmamasından dolayı haciz geldiği öne sürüldü.
Süper Lig devi Beşiktaş'ta haciz krizi yaşandığı iddia ediliyor.
Gazeteci Erdener Karataş'ın haberine göre; Geçmişte yapılan anlaşma doğrultusunda Eylül 2023 – 1 Aralık 2023 tarihleri arasında formaların arkasına yapılan baskıların malzemesini üreten firmaya ödeme yapılmaması nedeniyle haciz işlemleri başlatıldığı öne sürüldü.
Baskı malzemesi üreten firmayla anlaşılamaması nedeniyle Kartal Yuvası’na hacze geldiği, mevcut yönetim kurulunun da hızlıca konuyla ilgili aksiyon aldığı öğrenildi.

Fikret Orman'ın ardından bir ilk

Bu doğrultuda baskı malzemesi üreten firmanın haciz işlemleri başlatması üzerine Beşiktaş yönetimi karşı tarafla anlaşarak ödeme konusunda uzlaşmaya varıp haczi kaldırdı.
Beşiktaş yönetimine, Fikret Orman başkanlığından sonra ilk kez haciz gelmesi taraftarları endişelendirdi.
Kadın Hakem - Sarı Kart - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
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