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Başkan Mesut Kocagöz’ün tutuklandığı Kepez’de meclis, başkan vekili seçimini yaptı
Başkan Mesut Kocagöz’ün tutuklandığı Kepez’de meclis, başkan vekili seçimini yaptı
Sputnik Türkiye
Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasının ardından ilçede başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T23:00+0300
2024-04-25T23:00+0300
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cumhuriyet halk partisi (chp)
refik emre altekin
mesut kocagöz
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Konyaaltı ilçesindeki Sarısu-Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasının ardından, Kepez Belediye Meclisi, belediye başkan vekili seçimi için toplandı.Meclis Başkan Vekili Selçuk Koçnebioğulları başkanlığında meclis salonunda yapılan toplantıda, CHP, AK Parti ve MHP meclis üyeleri hazır bulundu.Koçnebioğulları, yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta belediye başkanı seçilen Kocagöz'ün 2023'te tüm görevlerinden istifa ederek adaylık başvurusu yaptığını söyledi.Kocagöz'ün teleferik kazasının ardından savcılık tarafından çağırıldığını belirten Koçnebioğulları, "Başkanımız o tarihten bu tarihe tutuklu. İlk toplantımızı 8 Nisan'da yapıp komisyonları belirlemiştik. İkinci toplantımızı plan bütçe komisyonuna gönderilmek üzere 100 milyonluk bir borçlanma ve Kepez Belediyesi hesaplarındaki blokeleri kaldırmak için yapacaktık. Ama maalesef ikinci toplantıyı Valilik çağrısıyla belediye başkan vekili seçimi gündemiyle yapmak zorunda kaldık" diye konuştu.AK Parti sözcüsü Süleyman Acar ise olayın adli ve idari sürecinin devam ettiğini, bu noktada Türk adaletine sonuna kadar güvendiklerini dile getirdi.MHP sözcüsü Ali Baki Sarıca da Kocagöz'ün en kısa sürede görevine dönmesini temenni etti.Konuşmaların ardından gündem görüşmesinde CHP grubu, meclis üyesi Prof. Dr. Refik Emre Altekin'i belediye başkan vekilliğine aday gösterdi. Diğer partiler ise aday çıkarmadı.AK Partili meclis üyeleri yasa gereği gizli oylama yapılması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine CHP ve AK Parti grubu arasında gizli oylamanın kabinde yapılıp yapılmaması yönünde kısa süreli polemik yaşandı.AK Parti üyelerinin itirazının ardından yapılan gizli oylamada, 45 meclis üyesi, oylarını kabinde kullandı.İlk turda 28, ikinci turda ise 31 oy alan Altekin, Kepez Belediyesi Başkan Vekili seçildi.Altekin yaptığı konuşmada, Kocagöz görevine dönene kadar bu süreci kanun ve mevzuatlara uyarak, vicdani, ahlaki ve etik değerleri dikkate alarak geçireceklerini söyledi.Kocagöz'ün vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirebilmek için çalışacaklarını aktaran Altekin, "Meclis üyelerimizle birlikte maksimum çaba ve gayreti göstereceğimizden şüpheniz olmasın" diye konuştu.Meclis toplantısına, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar, CHP ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/teleferik-kazasinda-hayatini-kaybeden-memis-gumusun-son-goruntusu-ortaya-cikti-1083124095.html
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antalya, kepez, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), refik emre altekin, mesut kocagöz, kepez belediyesi, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ak parti
antalya, kepez, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), refik emre altekin, mesut kocagöz, kepez belediyesi, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ak parti

Başkan Mesut Kocagöz’ün tutuklandığı Kepez’de meclis, başkan vekili seçimini yaptı

23:00 25.04.2024
© İHA / İHA-Kepez Belediye Meclisi, Antalya Valiliği’nin çağrısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanlığının boşalması halinde yapılacak işler’ başlıklı 45 maddesi kapsamında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.
Kepez Belediye Meclisi, Antalya Valiliği’nin çağrısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanlığının boşalması halinde yapılacak işler’ başlıklı 45 maddesi kapsamında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© İHA / İHA-
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Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasının ardından ilçede başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Refik Emre Altekin getirildi.
Konyaaltı ilçesindeki Sarısu-Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasının ardından, Kepez Belediye Meclisi, belediye başkan vekili seçimi için toplandı.
Meclis Başkan Vekili Selçuk Koçnebioğulları başkanlığında meclis salonunda yapılan toplantıda, CHP, AK Parti ve MHP meclis üyeleri hazır bulundu.
Koçnebioğulları, yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta belediye başkanı seçilen Kocagöz'ün 2023'te tüm görevlerinden istifa ederek adaylık başvurusu yaptığını söyledi.
Kocagöz'ün teleferik kazasının ardından savcılık tarafından çağırıldığını belirten Koçnebioğulları, "Başkanımız o tarihten bu tarihe tutuklu. İlk toplantımızı 8 Nisan'da yapıp komisyonları belirlemiştik. İkinci toplantımızı plan bütçe komisyonuna gönderilmek üzere 100 milyonluk bir borçlanma ve Kepez Belediyesi hesaplarındaki blokeleri kaldırmak için yapacaktık. Ama maalesef ikinci toplantıyı Valilik çağrısıyla belediye başkan vekili seçimi gündemiyle yapmak zorunda kaldık" diye konuştu.
AK Parti sözcüsü Süleyman Acar ise olayın adli ve idari sürecinin devam ettiğini, bu noktada Türk adaletine sonuna kadar güvendiklerini dile getirdi.
MHP sözcüsü Ali Baki Sarıca da Kocagöz'ün en kısa sürede görevine dönmesini temenni etti.
Konuşmaların ardından gündem görüşmesinde CHP grubu, meclis üyesi Prof. Dr. Refik Emre Altekin'i belediye başkan vekilliğine aday gösterdi. Diğer partiler ise aday çıkarmadı.
AK Partili meclis üyeleri yasa gereği gizli oylama yapılması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine CHP ve AK Parti grubu arasında gizli oylamanın kabinde yapılıp yapılmaması yönünde kısa süreli polemik yaşandı.
© İHA / İHA-Kepez Belediye Meclisi, Antalya Valiliği’nin çağrısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanlığının boşalması halinde yapılacak işler’ başlıklı 45 maddesi kapsamında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.
Kepez Belediye Meclisi, Antalya Valiliği’nin çağrısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanlığının boşalması halinde yapılacak işler’ başlıklı 45 maddesi kapsamında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye
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© İHA / İHA-
Kepez Belediye Meclisi, Antalya Valiliği’nin çağrısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanlığının boşalması halinde yapılacak işler’ başlıklı 45 maddesi kapsamında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.
© İHA / İHA-Kepez Belediye Meclisi, Antalya Valiliği’nin çağrısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanlığının boşalması halinde yapılacak işler’ başlıklı 45 maddesi kapsamında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.
Kepez Belediye Meclisi, Antalya Valiliği’nin çağrısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanlığının boşalması halinde yapılacak işler’ başlıklı 45 maddesi kapsamında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / İHA-
Kepez Belediye Meclisi, Antalya Valiliği’nin çağrısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanlığının boşalması halinde yapılacak işler’ başlıklı 45 maddesi kapsamında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.
© İHA / İHA-Kepez Belediye Meclisi, Antalya Valiliği’nin çağrısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanlığının boşalması halinde yapılacak işler’ başlıklı 45 maddesi kapsamında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.
Kepez Belediye Meclisi, Antalya Valiliği’nin çağrısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanlığının boşalması halinde yapılacak işler’ başlıklı 45 maddesi kapsamında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / İHA-
Kepez Belediye Meclisi, Antalya Valiliği’nin çağrısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanlığının boşalması halinde yapılacak işler’ başlıklı 45 maddesi kapsamında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.
© İHA / İHA-Kepez Belediye Meclisi, Antalya Valiliği’nin çağrısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanlığının boşalması halinde yapılacak işler’ başlıklı 45 maddesi kapsamında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.
Kepez Belediye Meclisi, Antalya Valiliği’nin çağrısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanlığının boşalması halinde yapılacak işler’ başlıklı 45 maddesi kapsamında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / İHA-
Kepez Belediye Meclisi, Antalya Valiliği’nin çağrısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanlığının boşalması halinde yapılacak işler’ başlıklı 45 maddesi kapsamında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.
© İHA / İHA-Kepez Belediye Meclisi, Antalya Valiliği’nin çağrısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanlığının boşalması halinde yapılacak işler’ başlıklı 45 maddesi kapsamında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.
Kepez Belediye Meclisi, Antalya Valiliği’nin çağrısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanlığının boşalması halinde yapılacak işler’ başlıklı 45 maddesi kapsamında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / İHA-
Kepez Belediye Meclisi, Antalya Valiliği’nin çağrısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanlığının boşalması halinde yapılacak işler’ başlıklı 45 maddesi kapsamında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.
1/5
© İHA / İHA-
Kepez Belediye Meclisi, Antalya Valiliği’nin çağrısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanlığının boşalması halinde yapılacak işler’ başlıklı 45 maddesi kapsamında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.
2/5
© İHA / İHA-
Kepez Belediye Meclisi, Antalya Valiliği’nin çağrısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanlığının boşalması halinde yapılacak işler’ başlıklı 45 maddesi kapsamında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.
3/5
© İHA / İHA-
Kepez Belediye Meclisi, Antalya Valiliği’nin çağrısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanlığının boşalması halinde yapılacak işler’ başlıklı 45 maddesi kapsamında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.
4/5
© İHA / İHA-
Kepez Belediye Meclisi, Antalya Valiliği’nin çağrısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanlığının boşalması halinde yapılacak işler’ başlıklı 45 maddesi kapsamında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.
5/5
© İHA / İHA-
Kepez Belediye Meclisi, Antalya Valiliği’nin çağrısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanlığının boşalması halinde yapılacak işler’ başlıklı 45 maddesi kapsamında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.
AK Parti üyelerinin itirazının ardından yapılan gizli oylamada, 45 meclis üyesi, oylarını kabinde kullandı.
İlk turda 28, ikinci turda ise 31 oy alan Altekin, Kepez Belediyesi Başkan Vekili seçildi.
Altekin yaptığı konuşmada, Kocagöz görevine dönene kadar bu süreci kanun ve mevzuatlara uyarak, vicdani, ahlaki ve etik değerleri dikkate alarak geçireceklerini söyledi.
Kocagöz'ün vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirebilmek için çalışacaklarını aktaran Altekin, "Meclis üyelerimizle birlikte maksimum çaba ve gayreti göstereceğimizden şüpheniz olmasın" diye konuştu.
Meclis toplantısına, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar, CHP ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.
Antalya’da yaşanan, bir kişinin ölümü ile 17 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Tünektepe Teleferik kazasına dair güvenlik kamerası görüntüleri, olayın ayrıntılarını ortaya çıkardı. Görüntülerde, kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş ile yaralı olarak kurtulan ailesinin kabine bindiği anlar da kayıt altına alınırken yolcuların uyarıları ve kazadan sadece saniyeler önce yapılan müdahaleler dikkat çekiyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
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Teleferik kazasında hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün son görüntüsü ortaya çıktı
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