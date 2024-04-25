https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/bakanliktan-23-nisan-kutlamalarinda-tekme-atilan-cocuga-psikososyal-destek-1083161264.html
Bakanlıktan 23 Nisan kutlamalarında tekme atılan çocuğa psikososyal destek
Bakanlıktan 23 Nisan kutlamalarında tekme atılan çocuğa psikososyal destek
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Malatya'da 23 Nisan kutlamalarında tekme atılan çocuğa ve ailesine psikososyal destek vereceği belirtildi. Bakanlık... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T20:36+0300
2024-04-25T20:36+0300
2024-04-25T20:42+0300
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
türkiye
tekme
çocuk
drone
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Malatya'da 23 Nisan kutlamasında bir drone operatörünün tekme attığı çocuğa ve ailesine psikososyal destek vereceği, ailenin şikayeti üzerine açılan davaya müdahil olacağı bildirildi.Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesindeki olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Bakanlık ekipleri harekete geçti.Tekme atılan çocukla birlikte olaya şahit olan ablasının yanı sıra anneye de Bakanlık tarafından psikososyal destek verileceği belirtildi.Ailenin şikayeti üzerine açılan davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da müdahil olacağı bildirildi.Malatya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını görüntüleyen M.H, elindeki balonu drona çarpan 3'üncü sınıf öğrencisi T.Ş'ye tekme atmıştı. T.Ş'nin ailesinin şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan M.H, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.
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23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, tekme, çocuk, drone
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, tekme, çocuk, drone
Bakanlıktan 23 Nisan kutlamalarında tekme atılan çocuğa psikososyal destek
20:36 25.04.2024 (güncellendi: 20:42 25.04.2024)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Malatya'da 23 Nisan kutlamalarında tekme atılan çocuğa ve ailesine psikososyal destek vereceği belirtildi. Bakanlık ailenin şikayeti üzerine açılan davaya müdahil olacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Malatya'da 23 Nisan kutlamasında bir drone operatörünün tekme attığı çocuğa ve ailesine psikososyal destek vereceği, ailenin şikayeti üzerine açılan davaya müdahil olacağı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesindeki olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Bakanlık ekipleri harekete geçti.
Tekme atılan çocukla birlikte olaya şahit olan ablasının yanı sıra anneye de Bakanlık tarafından psikososyal destek verileceği belirtildi.
Ailenin şikayeti üzerine açılan davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da müdahil olacağı bildirildi.
Malatya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını görüntüleyen M.H, elindeki balonu drona çarpan 3'üncü sınıf öğrencisi T.Ş'ye tekme atmıştı. T.Ş'nin ailesinin şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan M.H, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.