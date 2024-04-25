https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/bakanliktan-23-nisan-kutlamalarinda-tekme-atilan-cocuga-psikososyal-destek-1083161264.html

Bakanlıktan 23 Nisan kutlamalarında tekme atılan çocuğa psikososyal destek

Bakanlıktan 23 Nisan kutlamalarında tekme atılan çocuğa psikososyal destek

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Malatya'da 23 Nisan kutlamalarında tekme atılan çocuğa ve ailesine psikososyal destek vereceği belirtildi. Bakanlık... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T20:36+0300

2024-04-25T20:36+0300

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23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

türkiye

tekme

çocuk

drone

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Malatya'da 23 Nisan kutlamasında bir drone operatörünün tekme attığı çocuğa ve ailesine psikososyal destek vereceği, ailenin şikayeti üzerine açılan davaya müdahil olacağı bildirildi.Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesindeki olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Bakanlık ekipleri harekete geçti.Tekme atılan çocukla birlikte olaya şahit olan ablasının yanı sıra anneye de Bakanlık tarafından psikososyal destek verileceği belirtildi.Ailenin şikayeti üzerine açılan davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da müdahil olacağı bildirildi.Malatya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını görüntüleyen M.H, elindeki balonu drona çarpan 3'üncü sınıf öğrencisi T.Ş'ye tekme atmıştı. T.Ş'nin ailesinin şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan M.H, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

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23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, tekme, çocuk, drone