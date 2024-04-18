https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/kuran-kursunda-cocuga-siddet-uygulayan-din-gorevlisi-gozaltina-alindi-1082914170.html

Kuran kursunda çocuğa şiddet uygulayan din görevlisi gözaltına alındı

Kuran kursunda çocuğa şiddet uygulayan din görevlisi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

'İmam çocukları tekme tokat dövdü' başlıklı haberlerin ardından Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Kuran kursunda çocuğa şiddet uyguladığı belirlenen din görevlisi... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T18:09+0300

2024-04-18T18:09+0300

2024-04-18T18:09+0300

türkiye

kuran kursu

şiddet

çocuğa şiddet

imam

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Ağrı'da valilikten yapılan açıklamada, bugün sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında 'imam çocukları tekme tokat dövdü' başlıklı haber ile ilgili basın açıklaması yapılması gereği duyulduğu belirtildi.Şiddet görüntüleri üzerine Diyadin Kaymakamlığı'nca ivedilikle inceleme ve soruşturmaya başlanıldığı belirtilen açıklamada, '657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince adı geçen imam hatip görevden uzaklaştırılmış ve adli mercilerimizce gözaltına alınmıştır' ifadesine yer verildi.'Kasten yaralama' suçundan gözaltına alınan din görevlisi Ö.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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imam çocukları tekme tokat dövdü, kuran kursunda çocuğa şiddet, imam gözaltına alındı