https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/bakan-fidan-suudi-arabistan-disisleri-bakani-ile-gorustu-1083160653.html

Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki son... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T19:51+0300

2024-04-25T19:51+0300

2024-04-25T19:51+0300

türkiye

hakan fidan

faysal bin ferhan

telefon

telefon görüşmesi

suudi arabistan

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, görüşmede, Gazze’deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/fidan-cumhurbaskanimizin-ziyaretinde-20den-fazla-anlasmanin-imzalanmasi-icin-on-mutabakatlar-tamam-1082996974.html

türkiye

suudi arabistan

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hakan fidan, faysal bin ferhan, telefon, telefon görüşmesi, suudi arabistan