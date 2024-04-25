https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/bakan-fidan-suudi-arabistan-disisleri-bakani-ile-gorustu-1083160653.html
Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki son... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T19:51+0300
2024-04-25T19:51+0300
2024-04-25T19:51+0300
türkiye
hakan fidan
faysal bin ferhan
telefon
telefon görüşmesi
suudi arabistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/14/1082969723_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_ed684bc4d57e92be0b01981c9b676e78.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, görüşmede, Gazze’deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/fidan-cumhurbaskanimizin-ziyaretinde-20den-fazla-anlasmanin-imzalanmasi-icin-on-mutabakatlar-tamam-1082996974.html
türkiye
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/14/1082969723_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_10194808c7c31f96857e8ca99298a1f9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hakan fidan, faysal bin ferhan, telefon, telefon görüşmesi, suudi arabistan
hakan fidan, faysal bin ferhan, telefon, telefon görüşmesi, suudi arabistan
Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.
AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, görüşmede, Gazze’deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.