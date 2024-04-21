https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/fidan-cumhurbaskanimizin-ziyaretinde-20den-fazla-anlasmanin-imzalanmasi-icin-on-mutabakatlar-tamam-1082996974.html

Fidan: Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde 20'den fazla anlaşmanın imzalanması için ön mutabakatlar tamam

Fidan: Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde 20'den fazla anlaşmanın imzalanması için ön mutabakatlar tamam

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği Irak ziyaretine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın ziyareti esnasında 20'den fazla... 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T16:12+0300

2024-04-21T16:12+0300

2024-04-21T16:24+0300

türkiye

hakan fidan

recep tayyip erdoğan

irak

anlaşma

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Merzuk ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin, "Bizim amacımız bölgesel istikrarın, refahın ve kalkınmanın mümkün olduğu bir ilişki trafiği içerisinde bulunmak, ilişkilerimize bu şekilde kurumsallaşma getirmek, bölgede düzenin ve refahın gelişmesi için elimizden geleni yapmak" diye konuştu.Bu doğrultuda güvenlik, enerji, tarım, su, ziraat, sağlık ve eğitim gibi alanlarda uzun zamandır yürütülen çalışmalara dikkati çeken Fidan, "Cumhurbaşkanımızın ziyareti esnasında 20'den fazla anlaşmanın hayata geçirilmesi için, imzalanması için ön mutabakatları şu anda tamamlamış durumdayız. Yarın, inşallah kendileri oradayken bu anlaşmalar siyasi liderlerin huzurunda imzalanacaklar" ifadelerini kullandı.Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında Bağdat ve Erbil'e gideceğini belirterek, Erdoğan'ın, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelerek çalışma toplantısı yapacağını; ardından anlaşmaların imzalanacağını kaydetti.Bakan Fidan, Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de görüşeceğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/erdoganin-irak-ziyareti-proje-her-iki-ulkeye-de-ciddi-fayda-saglayacak-buna-hic-suphe-yok-1082989018.html

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