https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ukraynaya-silah-tedarik-etmedik-ve-etmeyecegiz-1083147972.html

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ukrayna'ya silah tedarik etmedik ve etmeyeceğiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ukrayna'ya silah tedarik etmedik ve etmeyeceğiz

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, muhtelif istekler olmasına rağmen Ukrayna'ya silah teklif etmediklerini bellirterek Ukrayna'ya silah tedarik etmediklerini ve... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T13:10+0300

2024-04-25T13:10+0300

2024-04-25T13:10+0300

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu tür talepler olmasına rağmen Bakü'nün Ukrayna'ya silah tedarik etmediğini söyledi.Konuya ilişkin açıklamasında Aliyev şu cümlelere yer verdi:'Bu karar yalnızca Rusya-Azerbaycan ilişkilerini güçlendirdi'Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rus barış gücü askerlerinin Karabağ'dan çekilmesi kararının Bakü ve Moskova arasındaki istişareler sonucunda alındığını söyledi.Aliyev Bakü'de ‘SOR29 ve Azerbaycan için Yeşil Vizyon’ konulu uluslararası bir forumun katılımcılarıyla yaptığı toplantıda, "Rus barış gücü askerleri Azerbaycan'ın Karabağ bölgesini planlanandan önce terk ediyor. Bu, Rusya ve Azerbaycan liderlerinin aldığı bir karardı... Bunun Azerbaycan ve Rusya arasındaki istişareler temelinde alınan bir karar olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim" açıklamasında bulundu.Aliyev, Azerbaycan'ın uluslararası taahhütlerine her zaman bağlı kaldığına dikkat çekti.Cumhurbaşkanı, “Aynı zamanda hem Rusya hem de Azerbaycan daha da erken ayrılabileceklerini açıkça idrak ettiler. Bu yine de bu ortak bir karardı ve bence bu karar yalnızca Rusya-Azerbaycan ilişkilerini güçlendirdi” dedi.'Rusya'nın Güney Kafkasya ile coğrafi bağları var'Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya'nın coğrafi olarak bağlı olduğu Güney Kafkasya'yı asla terk etmeyeceğine inandığını vurguladı.Aliyev açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Aliyev tüm Güney Kafkasya ülkelerinin Rusya ile karşılıklı saygı, egemenlik, toprak bütünlüğü ve karşılıklı çıkar temelinde iyi ilişkiler kurmakla ilgilenmesi gerektiğinin altını çizerek, “Azerbaycan örneğinin bunun mümkün olduğunu açıkça gösterdiğini düşünüyorum” dedi.'Ermenistan, Azerbaycan gazının potansiyel alıcısı olabilir'Aliyev, özellikle Azerbaycan'dan Gürcistan'a tedarik edilen mavi yakıtın uygun fiyatı göz önüne alındığında, Ermenistan'ın da anlaşmazlık sona erdikten sonra Azerbaycan gazının potansiyel alıcısı olabileceğine inanıyor.Aliyev konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:Gaz boru hattının Ermenistan topraklarından geçmesi halinde bunun tüm taraflar için faydalı olacağını ve çok para tasarrufu sağlayacağını da sözlerine ekleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ayrıca Ermenistan'ın ek enerji kapasiteleri nedeniyle Karadeniz'deki enerji kablosu projesine katılmak istediğini de belirterek, “Ama bunu yapamazlar çünkü Azerbaycan'la ilişkiler oturmuş değil. Orada sadece dört ülke var: Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve Macaristan'ın yanı sıra Bulgaristan da projeye katılıyor, hepsi bu. Başka bir yol yok, bu bir uzlaşı çözümü. Dolayısıyla barış anlaşması başlangıç noktasıdır” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/aliyev-baku-ve-erivan-baris-anlasmasi-imzalamaya-hic-olmadigi-kadar-yakin-1083063504.html

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