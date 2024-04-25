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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ukrayna'ya silah tedarik etmedik ve etmeyeceğiz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ukrayna'ya silah tedarik etmedik ve etmeyeceğiz
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, muhtelif istekler olmasına rağmen Ukrayna'ya silah teklif etmediklerini bellirterek Ukrayna'ya silah tedarik etmediklerini ve... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T13:10+0300
2024-04-25T13:10+0300
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu tür talepler olmasına rağmen Bakü'nün Ukrayna'ya silah tedarik etmediğini söyledi.Konuya ilişkin açıklamasında Aliyev şu cümlelere yer verdi:'Bu karar yalnızca Rusya-Azerbaycan ilişkilerini güçlendirdi'Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rus barış gücü askerlerinin Karabağ'dan çekilmesi kararının Bakü ve Moskova arasındaki istişareler sonucunda alındığını söyledi.Aliyev Bakü'de ‘SOR29 ve Azerbaycan için Yeşil Vizyon’ konulu uluslararası bir forumun katılımcılarıyla yaptığı toplantıda, "Rus barış gücü askerleri Azerbaycan'ın Karabağ bölgesini planlanandan önce terk ediyor. Bu, Rusya ve Azerbaycan liderlerinin aldığı bir karardı... Bunun Azerbaycan ve Rusya arasındaki istişareler temelinde alınan bir karar olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim" açıklamasında bulundu.Aliyev, Azerbaycan'ın uluslararası taahhütlerine her zaman bağlı kaldığına dikkat çekti.Cumhurbaşkanı, “Aynı zamanda hem Rusya hem de Azerbaycan daha da erken ayrılabileceklerini açıkça idrak ettiler. Bu yine de bu ortak bir karardı ve bence bu karar yalnızca Rusya-Azerbaycan ilişkilerini güçlendirdi” dedi.'Rusya'nın Güney Kafkasya ile coğrafi bağları var'Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya'nın coğrafi olarak bağlı olduğu Güney Kafkasya'yı asla terk etmeyeceğine inandığını vurguladı.Aliyev açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Aliyev tüm Güney Kafkasya ülkelerinin Rusya ile karşılıklı saygı, egemenlik, toprak bütünlüğü ve karşılıklı çıkar temelinde iyi ilişkiler kurmakla ilgilenmesi gerektiğinin altını çizerek, “Azerbaycan örneğinin bunun mümkün olduğunu açıkça gösterdiğini düşünüyorum” dedi.'Ermenistan, Azerbaycan gazının potansiyel alıcısı olabilir'Aliyev, özellikle Azerbaycan'dan Gürcistan'a tedarik edilen mavi yakıtın uygun fiyatı göz önüne alındığında, Ermenistan'ın da anlaşmazlık sona erdikten sonra Azerbaycan gazının potansiyel alıcısı olabileceğine inanıyor.Aliyev konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:Gaz boru hattının Ermenistan topraklarından geçmesi halinde bunun tüm taraflar için faydalı olacağını ve çok para tasarrufu sağlayacağını da sözlerine ekleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ayrıca Ermenistan'ın ek enerji kapasiteleri nedeniyle Karadeniz'deki enerji kablosu projesine katılmak istediğini de belirterek, “Ama bunu yapamazlar çünkü Azerbaycan'la ilişkiler oturmuş değil. Orada sadece dört ülke var: Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve Macaristan'ın yanı sıra Bulgaristan da projeye katılıyor, hepsi bu. Başka bir yol yok, bu bir uzlaşı çözümü. Dolayısıyla barış anlaşması başlangıç noktasıdır” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/aliyev-baku-ve-erivan-baris-anlasmasi-imzalamaya-hic-olmadigi-kadar-yakin-1083063504.html
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ukrayna'ya silah tedarik etmedik ve etmeyeceğiz

13:10 25.04.2024
© Sputnik / Павел БедняковAliyev ve Putin
Aliyev ve Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, muhtelif istekler olmasına rağmen Ukrayna'ya silah teklif etmediklerini bellirterek Ukrayna'ya silah tedarik etmediklerini ve bu hususu aleni bir şekilde dile getirdiklerini vurguladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu tür talepler olmasına rağmen Bakü'nün Ukrayna'ya silah tedarik etmediğini söyledi.
Konuya ilişkin açıklamasında Aliyev şu cümlelere yer verdi:
Rusya ile dostluk ve stratejik ortaklık ilişkilerimiz bu savaş nedeniyle zarar görmemiştir ve görmemelidir. Bu, ulusal çıkarlarımıza dayanan hükümetimizin tutumudur. Ukrayna'ya 30 milyon eurodan fazla insani ve mali yardım sağladık. Büyük bir Azerbaycan diasporasının yaşadığı Irpin şehrinin yeniden inşasında yer alıyoruz ve Azerbaycan birçok sosyal altyapı tesisini restore ediyor. Bundan daha fazlası değil. Bizden istenmesine rağmen Ukrayna'ya silah tedarik etmiyoruz ve bunu açık ve aleni bir şekilde söylüyoruz. İnsani yardıma evet, silahlara hayır.

'Bu karar yalnızca Rusya-Azerbaycan ilişkilerini güçlendirdi'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rus barış gücü askerlerinin Karabağ'dan çekilmesi kararının Bakü ve Moskova arasındaki istişareler sonucunda alındığını söyledi.
Aliyev Bakü'de ‘SOR29 ve Azerbaycan için Yeşil Vizyon’ konulu uluslararası bir forumun katılımcılarıyla yaptığı toplantıda, "Rus barış gücü askerleri Azerbaycan'ın Karabağ bölgesini planlanandan önce terk ediyor. Bu, Rusya ve Azerbaycan liderlerinin aldığı bir karardı... Bunun Azerbaycan ve Rusya arasındaki istişareler temelinde alınan bir karar olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim" açıklamasında bulundu.
Aliyev, Azerbaycan'ın uluslararası taahhütlerine her zaman bağlı kaldığına dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı, “Aynı zamanda hem Rusya hem de Azerbaycan daha da erken ayrılabileceklerini açıkça idrak ettiler. Bu yine de bu ortak bir karardı ve bence bu karar yalnızca Rusya-Azerbaycan ilişkilerini güçlendirdi” dedi.

'Rusya'nın Güney Kafkasya ile coğrafi bağları var'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya'nın coğrafi olarak bağlı olduğu Güney Kafkasya'yı asla terk etmeyeceğine inandığını vurguladı.
Aliyev açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Rusya Azerbaycan'ın komşusu ve çeşitli alanlarda çok aktif işbirliğimiz olan bir ülke. Ülkede 300'den fazla Rus okulu var. Rus okullarında okumayı tercih edenler bu okulları seçiyor. Dolayısıyla pek çok ortak noktamız var ve elbette bölgesel bir Kafkas ülkesi olarak da Kafkasya'nın bir kısmı Rusya'nın içinde yer alıyor.
Aliyev tüm Güney Kafkasya ülkelerinin Rusya ile karşılıklı saygı, egemenlik, toprak bütünlüğü ve karşılıklı çıkar temelinde iyi ilişkiler kurmakla ilgilenmesi gerektiğinin altını çizerek, “Azerbaycan örneğinin bunun mümkün olduğunu açıkça gösterdiğini düşünüyorum” dedi.

'Ermenistan, Azerbaycan gazının potansiyel alıcısı olabilir'

Aliyev, özellikle Azerbaycan'dan Gürcistan'a tedarik edilen mavi yakıtın uygun fiyatı göz önüne alındığında, Ermenistan'ın da anlaşmazlık sona erdikten sonra Azerbaycan gazının potansiyel alıcısı olabileceğine inanıyor.
Aliyev konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:
Zengezur Koridoru hakkında konuştuğumuzda, koridoru sadece demiryolu ya da karayolu iletişimi için değil, aynı zamanda iletişim hatları için de potansiyel bir güzergah olarak gördüğümüzden bahsetmemiştik. Zira ihracat olanaklarımızı genişletmenin bir parçası olarak enerji hatlarından biri Ermenistan'dan geçebilir. Potansiyel olarak bu bir gaz boru hattı bile olabilir.
Gaz boru hattının Ermenistan topraklarından geçmesi halinde bunun tüm taraflar için faydalı olacağını ve çok para tasarrufu sağlayacağını da sözlerine ekleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ayrıca Ermenistan'ın ek enerji kapasiteleri nedeniyle Karadeniz'deki enerji kablosu projesine katılmak istediğini de belirterek, “Ama bunu yapamazlar çünkü Azerbaycan'la ilişkiler oturmuş değil. Orada sadece dört ülke var: Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve Macaristan'ın yanı sıra Bulgaristan da projeye katılıyor, hepsi bu. Başka bir yol yok, bu bir uzlaşı çözümü. Dolayısıyla barış anlaşması başlangıç noktasıdır” dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
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