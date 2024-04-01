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https://sputniknews.com.tr/20240401/ankarada-istinat-duvari-coktu-18-yasindaki-1-isci-enkaz-altinda-1082354224.html
Ankara’da istinat duvarı çöktü: Enkaz altında kalan 18 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Ankara’da istinat duvarı çöktü: Enkaz altında kalan 18 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Sputnik Türkiye
Ankara'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binada moloz kaldırma çalışması sırasında istinat duvarı çöktü ve göçük oluştu. Enkaz altında kalan 18 yaşındaki... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T15:04+0300
2024-04-01T16:28+0300
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istinat duvarı
enkaz
işçi
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, GMK Bulvarı üzerinde yıkımı yapılan bir binanın molozlarını kaldırma çalışmaları sırasında kullanılan kepçenin müdahalesiyle istinat duvarı çöktü.Çökme sırasında 18 yaşındaki işçi Rasim Yılmaz'ın enkaz altında kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye K9 arama kurtarma, AFAD arama kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin enkaz altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sırasında Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bu arada polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. GMK Bulvarı, Kızılay istikameti tek yönlü trafiğe kapatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240401/aksener-secim-sonuclarini-degerlendiriyor-istifa-mi-edecek-1082352256.html
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ankara, istinat duvarı, enkaz, işçi, arama kurtarma
ankara, istinat duvarı, enkaz, işçi, arama kurtarma

Ankara’da istinat duvarı çöktü: Enkaz altında kalan 18 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı

15:04 01.04.2024 (güncellendi: 16:28 01.04.2024)
© AAAnkara’da istinat duvarı çöktü: 1 işçi enkaz altında
Ankara’da istinat duvarı çöktü: 1 işçi enkaz altında - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
© AA
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Ankara'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binada moloz kaldırma çalışması sırasında istinat duvarı çöktü ve göçük oluştu. Enkaz altında kalan 18 yaşındaki Rasim Yılmaz'ı kurtarmak için çalışma başlatılmıştı fakat işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, GMK Bulvarı üzerinde yıkımı yapılan bir binanın molozlarını kaldırma çalışmaları sırasında kullanılan kepçenin müdahalesiyle istinat duvarı çöktü.
Çökme sırasında 18 yaşındaki işçi Rasim Yılmaz'ın enkaz altında kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye K9 arama kurtarma, AFAD arama kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin enkaz altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sırasında Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bu arada polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. GMK Bulvarı, Kızılay istikameti tek yönlü trafiğe kapatıldı.
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