https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/ataturke-hakaret-icerikli-paylasima-hapis-inancsiz-olen-bir-kisinin-arkasindan-dua-edilmemeli-1083155331.html

Atatürk'e hakaret içerikli paylaşıma hapis: 'İnançsız ölen bir kişinin arkasından dua edilmemeli'

Atatürk'e hakaret içerikli paylaşıma hapis: 'İnançsız ölen bir kişinin arkasından dua edilmemeli'

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada, İstanbul Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlatarak... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T16:35+0300

2024-04-25T16:35+0300

2024-04-25T16:35+0300

türkiye

atatürk

hakaret

paylaşım

hapis cezası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/15/1076575267_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_79cb95ceeaf9ad3bbf07489cca083937.jpg

Sosyal medyada Atatürk'e hakaret içerikli video paylaşan sanığa 3 yıl 9 ay hapis verildi.Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Ahmet Bostancı ve avukatları katıldı.Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 'zincirleme şekilde Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan cezalandırılmasını istedi.'Ben düşüncelerimi dile getirdim'Esasa ilişkin savunma yapan sanık Bostancı, dava konusu bazı tweetleri kendisinin atmadığını belirterek, "Ben düşüncelerimi dile getirdim. İslam hukukuna göre inançsız ölen bir kişinin arkasından dua edilmemesi gerekir. Ben 2 ay cezaevinde kaldım. Yeterince ceza aldığımı düşünmekteyim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Bostancı'ya "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 3 yıl 9 ay hapis verdi.Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın geçen yıl 10 Kasım'daki ölüm yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşan kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.Bunun üzerine paylaşımın yapıldığı rumuzlu sosyal medya hesabının Ahmet Bostancı'ya ait olduğunu tespit eden polislerce Ümraniye'de gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.İddianamede, sanığın 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi isteniyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/diyarbakir-sur-belediyesinde-ataturk-ve-erdogan-fotograflarina-hakaret-eden-kisi-gozaltina-alindi-1082977125.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

atatürke hakaret içerikli video, atatürke hakarete hapis cezası, imam atatürk hakaret