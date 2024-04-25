https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/ataturke-hakaret-icerikli-paylasima-hapis-inancsiz-olen-bir-kisinin-arkasindan-dua-edilmemeli-1083155331.html
Atatürk'e hakaret içerikli paylaşıma hapis: 'İnançsız ölen bir kişinin arkasından dua edilmemeli'
Atatürk'e hakaret içerikli paylaşıma hapis: 'İnançsız ölen bir kişinin arkasından dua edilmemeli'
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada, İstanbul Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlatarak... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T16:35+0300
2024-04-25T16:35+0300
2024-04-25T16:35+0300
türkiye
atatürk
hakaret
paylaşım
hapis cezası
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Sosyal medyada Atatürk'e hakaret içerikli video paylaşan sanığa 3 yıl 9 ay hapis verildi.Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Ahmet Bostancı ve avukatları katıldı.Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 'zincirleme şekilde Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan cezalandırılmasını istedi.'Ben düşüncelerimi dile getirdim'Esasa ilişkin savunma yapan sanık Bostancı, dava konusu bazı tweetleri kendisinin atmadığını belirterek, "Ben düşüncelerimi dile getirdim. İslam hukukuna göre inançsız ölen bir kişinin arkasından dua edilmemesi gerekir. Ben 2 ay cezaevinde kaldım. Yeterince ceza aldığımı düşünmekteyim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Bostancı'ya "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 3 yıl 9 ay hapis verdi.Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın geçen yıl 10 Kasım'daki ölüm yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşan kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.Bunun üzerine paylaşımın yapıldığı rumuzlu sosyal medya hesabının Ahmet Bostancı'ya ait olduğunu tespit eden polislerce Ümraniye'de gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.İddianamede, sanığın 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi isteniyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/diyarbakir-sur-belediyesinde-ataturk-ve-erdogan-fotograflarina-hakaret-eden-kisi-gozaltina-alindi-1082977125.html
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atatürke hakaret içerikli video, atatürke hakarete hapis cezası, imam atatürk hakaret
atatürke hakaret içerikli video, atatürke hakarete hapis cezası, imam atatürk hakaret
Atatürk'e hakaret içerikli paylaşıma hapis: 'İnançsız ölen bir kişinin arkasından dua edilmemeli'
Sosyal medyada, İstanbul Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlatarak Atatürk'e hakaretlerde bulunan sanığa 3 yıl 9 ay hapis verildi. Beraatini isteyen sanık "İslam hukukuna göre inançsız ölen bir kişinin arkasından dua edilmemesi gerekir" dedi.
Sosyal medyada Atatürk'e hakaret içerikli video paylaşan sanığa 3 yıl 9 ay hapis verildi.
Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Ahmet Bostancı ve avukatları katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 'zincirleme şekilde Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan cezalandırılmasını istedi.
'Ben düşüncelerimi dile getirdim'
Esasa ilişkin savunma yapan sanık Bostancı, dava konusu bazı tweetleri kendisinin atmadığını belirterek, "Ben düşüncelerimi dile getirdim. İslam hukukuna göre inançsız ölen bir kişinin arkasından dua edilmemesi gerekir. Ben 2 ay cezaevinde kaldım. Yeterince ceza aldığımı düşünmekteyim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Bostancı'ya "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 3 yıl 9 ay hapis verdi.
Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın geçen yıl 10 Kasım'daki ölüm yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşan kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.
Bunun üzerine paylaşımın yapıldığı rumuzlu sosyal medya hesabının Ahmet Bostancı'ya ait olduğunu tespit eden polislerce Ümraniye'de gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.
İddianamede, sanığın 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi isteniyordu.