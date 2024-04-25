Ukraynalı ‘müşterilerin’ bu füzeleri Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanmayacağına dair söz verdikleri iddiası kulağa özellikle alaycı geliyor. Böyle bir yalan kime güven vermeli? Kiev’deki suçluların sayısız terör saldırısını nasıl fark edemezsiniz? Hastanelere, okullara, anaokullarına, köprülere ve hatta kendi askerlerine yönelik ölümcül saldırıları nasıl göremezsiniz? Hatta bizim lehimize olmaktan çok uzak olan ABD basını bile kuklaların ikiyüzlülüğünü ve Rus şehirlerine saldırılarını kabul ediyor.