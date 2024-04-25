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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/antonov-kievin-washingtona-atacms-fuzelerini-rus-topraklarina-yonelik-kullanmama-sozu-yalan-1083131242.html
Antonov: Kiev’in Washington’a ATACMS füzelerini Rus topraklarına yönelik kullanmama sözü yalan
Antonov: Kiev’in Washington’a ATACMS füzelerini Rus topraklarına yönelik kullanmama sözü yalan
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Ukrayna idaresinin ATACMS füzelerini Rusya topraklarına yönelik kullanmama yönünde ABD’ye verdiği sözün... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T08:57+0300
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna ordusunun ATACMS füzelerini kendi toprakları dışında kullanmayacağından emin olduklarını açıklamıştı.Sullivan’ın açıklamalarını basın mensuplarına değerlendiren Rus Büyükelçi Antonov, şöyle konuştu:ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) dün Sputnik’e açıklamasında, ATACMS taktik füzelerini ‘egemen Ukrayna topraklarında’ kullanılmak üzere Kiev rejimine teslim ettiğini doğrulamıştı. Söz konusu füzelerin mart ayında açıklanan askeri yardım paketine dahil edildiği ve nisan ayında Ukrayna’ya teslim edildiği belirtilmişti. ABD medyası, Ukrayna ordusunun ATACMS füzelerini Rusya topraklarına yönelik saldırılar için iki kez kullandığını yazmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz hafta Rus ordusunun Karadeniz üzerinde 3 ATACMS füzesini önlediğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/pentagon-dogruladi-atacms-fuzeleri-nisan-ayinda-ukraynaya-gizlice-teslim-edildi-1083121979.html
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Antonov: Kiev’in Washington’a ATACMS füzelerini Rus topraklarına yönelik kullanmama sözü yalan

08:57 25.04.2024
ATACMS füzeleri
ATACMS füzeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Ukrayna idaresinin ATACMS füzelerini Rusya topraklarına yönelik kullanmama yönünde ABD’ye verdiği sözün yalan olduğunu belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna ordusunun ATACMS füzelerini kendi toprakları dışında kullanmayacağından emin olduklarını açıklamıştı.
Sullivan’ın açıklamalarını basın mensuplarına değerlendiren Rus Büyükelçi Antonov, şöyle konuştu:

Ukraynalı ‘müşterilerin’ bu füzeleri Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanmayacağına dair söz verdikleri iddiası kulağa özellikle alaycı geliyor. Böyle bir yalan kime güven vermeli? Kiev’deki suçluların sayısız terör saldırısını nasıl fark edemezsiniz? Hastanelere, okullara, anaokullarına, köprülere ve hatta kendi askerlerine yönelik ölümcül saldırıları nasıl göremezsiniz? Hatta bizim lehimize olmaktan çok uzak olan ABD basını bile kuklaların ikiyüzlülüğünü ve Rus şehirlerine saldırılarını kabul ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) dün Sputnik’e açıklamasında, ATACMS taktik füzelerini ‘egemen Ukrayna topraklarında’ kullanılmak üzere Kiev rejimine teslim ettiğini doğrulamıştı.
Söz konusu füzelerin mart ayında açıklanan askeri yardım paketine dahil edildiği ve nisan ayında Ukrayna’ya teslim edildiği belirtilmişti. ABD medyası, Ukrayna ordusunun ATACMS füzelerini Rusya topraklarına yönelik saldırılar için iki kez kullandığını yazmıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz hafta Rus ordusunun Karadeniz üzerinde 3 ATACMS füzesini önlediğini duyurmuştu.
ATACMS füzeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
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Pentagon doğruladı: ATACMS füzeleri Nisan ayında Ukrayna’ya gizlice teslim edildi
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